Οριστικό λουκέτο στο περίπτερό του, αποφάσισε να βάλει ο Χρήστος Σαμψώνης, ο οποίος έπεσε θύμα άγριας επίθεσης από ομάδα περίπου 20 Ρομά, στη Γαστούνη. Μιλώντας στην εφημερίδα «ΠΑΤΡΙΣ», ο κ. Σαμψώνης αρκετά φορτισμένος ξεκαθάρισε ότι το χτύπημα που δέχθηκε ήταν το… αποκορύφωμα.

«Αποφάσισα να κλείσω το περίπτερο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να κινδυνέψει η σωματική μου ακεραιότητα και του παιδιού μου… Για ποιο λόγο; Για τα χρήματα; Τι να τα κάνω μετά; Δεν υπάρχει λόγος. Τέλος, το κλείνω. Θα δω τι θα κάνω, θα τη βρω την άκρη μου. Μου έχει περάσει από το μυαλό ακόμα και να φύγω από τη Γαστούνη, να πάω κάπου αλλού», είπε.

Του ανταποκριτή μας από το www.patrisnews.com για την Ηλεία.

Η «σταγόνα» που έφερε το λουκέτο

Το απόγευμα του βίαιου περιστατικού, ο ίδιος αντιλήφθηκε έναν ανήλικο να επιχειρεί να κλέψει τσιγάρα από το κατάστημά του. Αντέδρασε, τον συγκράτησε και ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία. Όμως, πριν φτάσουν οι αστυνομικοί, η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο.

Σύμφωνα με την καταγγελία του, συγγενικά πρόσωπα του ανηλίκου ειδοποιήθηκαν και μέσα σε λίγα λεπτά συγκεντρώθηκε στο σημείο ομάδα περίπου 20 ατόμων. Ο ίδιος και ο ανήλικος γιος του -που βρισκόταν εκείνη την ώρα στο περίπτερο- δέχθηκαν επίθεση με σιδερολοστούς και ξύλα, ενώ προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στην επιχείρηση.

Ο κ. Σαμψώνης μιλώντας στην «Π» περιγράφει τα όσα εφιαλτικά έζησε και ευχαριστεί το θεό που είναι ζωντανός.

«Δόξα τω Θεώ, δεδομένης της κατάστασης που πέρασα, θεωρώ ότι είμαι πολύ τυχερός. Ξεπερνιέται εύκολα το να σε χτυπάνε 20 άτομα; Όλα έγιναν πολύ γρήγορα… Επειδή έχω δεχτεί πάρα πολλές κλοπές και τραμπουκισμούς. Ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Τελείωσε η υπομονή μου όταν με έκλεψαν μπροστά στα μάτια μου. Και λέω “όχι, δεν θα το αφήσω κι αυτό” και πήρα την Αστυνομία τηλέφωνο. Μέχρι να έρθει η Αστυνομία, είχαν προλάβει και είχαν ειδοποιήσει τους δικούς τους και μαζεύτηκαν εδώ».

Ο ίδιος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι και ράμματα, ενώ και το παιδί του φέρει χτυπήματα. Το σοκ -όπως λέει- δεν είναι μόνο σωματικό αλλά βαθιά ψυχολογικό.

«Δεν αξίζει να κινδυνεύουμε»

Με εμφανή φόβο επισημαίνει ότι το πρόβλημα δεν είναι καινούργιο. Οι κλοπές και οι τραμπουκισμοί, όπως καταγγέλλει, είχαν γίνει σχεδόν καθημερινότητα. Το τελευταίο περιστατικό, ωστόσο, ξεπέρασε κάθε όριο.

Η εικόνα ενός περιπτέρου κλειστού, σε ένα σημείο που για χρόνια εξυπηρετούσε κατοίκους και διερχόμενους, αποτελεί πλέον σύμβολο ενός βαθύτερου προβλήματος… Της ανασφάλειας που αισθάνονται μικροεπαγγελματίες όταν καλούνται να προστατεύσουν μόνοι τους το βιος και την οικογένειά τους.

«Χωρίς ενίσχυση των δυνάμεων δεν μπορεί να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών»

Την ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης των αστυνομικών δυνάμεων στον νομό Ηλείας, υπογραμμίζει με δημόσια παρέμβασή του ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηλείας, Γρηγόρης Κατσωλής.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, το συμβάν έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά γεγονότων που αναδεικνύουν το ζήτημα της παραβατικότητας στην ευρύτερη περιοχή. Η Ένωση τονίζει ότι η παραβατική συμπεριφορά αφορά συγκεκριμένες πράξεις και πρόσωπα, ξεκαθαρίζοντας πως οι αστυνομικοί ενεργούν χωρίς διακρίσεις, με σεβασμό στα δικαιώματα όλων, αλλά και με αποφασιστικότητα απέναντι σε όσους παρανομούν.

Σύμφωνα με τον κ. Κατσωλή, η Ένωση έχει ήδη προχωρήσει σε θεσμικές παρεμβάσεις και συναντήσεις, αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα προβλήματα αστυνόμευσης στον κάμπο της Ηλείας. Καρπός αυτών των ενεργειών ήταν η ενίσχυση της Διεύθυνσης με δύο επιπλέον ομάδες Ο.Π.Κ.Ε., γεγονός που –όπως τονίζεται– ενδυναμώνει ουσιαστικά την επιχειρησιακή δυνατότητα αντιμετώπισης σοβαρών περιστατικών και οργανωμένης παραβατικότητας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο προσωπικό του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού και των υπόλοιπων υπηρεσιών του κάμπου, οι οποίοι –όπως σημειώνεται– εργάζονται καθημερινά υπό δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες, καλύπτοντας μεγάλες γεωγραφικές εκτάσεις με περιορισμένα μέσα και αυξημένες ανάγκες. Αντίστοιχες προκλήσεις αντιμετωπίζουν και οι αστυνομικές υπηρεσίες της νότιας Ηλείας, όπου το ανθρώπινο δυναμικό καλείται να ανταποκριθεί σε πολλαπλά και συχνά σοβαρά περιστατικά.

Η Ένωση καλεί την Πολιτεία να συνεχίσει και να εντείνει την προσπάθεια στελέχωσης και υλικοτεχνικής ενίσχυσης των αστυνομικών υπηρεσιών του νομού, επισημαίνοντας παράλληλα ότι απαιτείται συνολική κοινωνική προσέγγιση των φαινομένων παραβατικότητας, με έμφαση στην πρόληψη, την εκπαίδευση και την κοινωνική ένταξη.

Όπως καταλήγει ο πρόεδρος της Ένωσης, η παρέμβαση θα συνεχιστεί με θεσμικό λόγο και υπευθυνότητα, με στόχο την προστασία της τοπικής κοινωνίας και τη στήριξη των αστυνομικών που υπηρετούν στην Ηλεία.