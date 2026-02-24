Έντονη ανησυχία και φόβο έχει προκαλέσει στη Γαστούνη το πρόσφατο περιστατικό βίας που εκτυλίχθηκε μετά από απόπειρα κλοπής σε περίπτερο, φέρνοντας ξανά στο επίκεντρο το χρόνιο ζήτημα της παραβατικότητας στην περιοχή και τις επιπτώσεις του στην καθημερινότητα των κατοίκων και των επαγγελματιών.

Το επεισόδιο ξεκίνησε όταν ο ιδιοκτήτης περιπτέρου αντιλήφθηκε ανήλικο Ρομά να προσπαθεί να αφαιρέσει πακέτο τσιγάρων από το κατάστημά του. Ο περιπτεράς παρενέβη, συγκράτησε τον ανήλικο και κάλεσε άμεσα την Αστυνομία. Πριν, ωστόσο, προλάβουν να φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις, στο σημείο εμφανίστηκαν συγγενικά πρόσωπα του ανηλίκου, επίσης Ρομά, με αποτέλεσμα η κατάσταση να ξεφύγει από κάθε έλεγχο.

Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλονται, ομάδα περίπου 15 έως 20 ατόμων επιτέθηκε στον ιδιοκτήτη του περιπτέρου και στον γιο του, ασκώντας βία με σιδερολοστούς και ξύλα, ενώ δεν έλειψαν οι γροθιές και οι κλωτσιές. Παράλληλα, προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο περίπτερο, το οποίο υπέστη σοβαρές φθορές.

Ο περιπτεράς, Χρήστος Σαμφώνης, μιλώντας στον ANT1, γνωστοποίησε ότι προχώρησε στο κλείσιμο της επιχείρησής του, καθώς, όπως εξήγησε, επικρατεί κλίμα τρόμου. «Με χτύπησαν με σίδερο και ξύλα και εμένα και τον γιο μου τον ανήλικο. Έχω ράμματα στο κεφάλι, το παιδί μου είναι χτυπημένο, πήγαμε στο νοσοκομείο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως επισήμανε, δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν στοχοποιεί συνολικά τους Ρομά. «Η παραβατικότητα είναι απ’ όλους, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση και στις προηγούμενες που έχω εγώ είναι από Ρομά. Δεν είναι όλοι έτσι», δήλωσε. Παράλληλα εξέφρασε τον φόβο του για την ασφάλεια της οικογένειάς του, τονίζοντας: «Φοβάμαι γιατί έχω δύο ανήλικα παιδιά». Όπως εξήγησε, η απόφασή του να βάλει λουκέτο στο περίπτερο ήταν μονόδρομος. «Είναι χρόνιο το πρόβλημα δεν αξίζει τον κόπο να κινδυνεύει η ζωή μου, η ζωή των παιδιών μου των υπαλλήλων μου, δεν υπάρχει λόγος, θα κάνω κάτι άλλο».

Στο θέμα αναφέρθηκε και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Γαστούνης, ο οποίος υπογράμμισε ότι παρόμοια περιστατικά εντείνουν το αίσθημα ανασφάλειας στον εμπορικό κόσμο. Όπως ανέφερε, «Από την ημέρα που έγινε το σκηνικό (του ξυλοδαρμού) με ρωτούσαν πώς θα ανοίξουμε τη Δευτέρα, μαγαζάτορες που δεν ξέρουν τι να κάνουν κλείνουν την επιχείρησή τους και φεύγουν».

Θέση πήρε και ο δήμαρχος Γαστούνης, Αλέξιος Καστρινός, ο οποίος χαρακτήρισε την κατάσταση ιδιαίτερα ανησυχητική, κάνοντας λόγο για «καρκίνωμα». «Έχουν εκτροχιαστεί τα πράγματα, από δημοτικής αρχής έχουμε κάνει τα πάντα επανειλημμένα στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, εκκλήσεις, παρακλήσεις για να αντιμετωπιστεί αυτό το δραματικό φαινόμενο. Αυτό εδώ πέρα είναι ένα καρκίνωμα για την περιοχή μας, φέρνει την κοινωνία 100 χρόνια πίσω, δημιουργεί ανασφάλεια, φόβο και τρόμο σε επαγγελματίες και οικογένειες».

Ο δήμαρχος σημείωσε ότι στο παρελθόν υπήρξε ενίσχυση της αστυνόμευσης με την παρουσία ειδικής ομάδας, γεγονός που δημιούργησε προσωρινά αίσθημα ασφάλειας, ωστόσο, όπως είπε, το πρόβλημα επανέρχεται με μεγαλύτερη ένταση. «Δεν υπάρχει αντιπαλότητα με την συγκεκριμένη ομάδα (Ρομά) είναι συμπολίτες μας, συνδημότητες μας, ωστόσο, υπάρχουν κάποια στοιχεία που παρεισφρέουν», κατέληξε.