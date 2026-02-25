Συνελήφθη ο 47χρονος που είχε αποδράσει το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλευόταν φρουρούμενος.

Ο άνδρας συνελήφθη σήμερα το πρωί κατόπιν αστυνομικής επιχείρησης σε οικισμό Ρομά, στα Διαβατά Θεσσαλονίκης.

Ο 47χρονος είχε συλληφθεί το περασμένο Σάββατο σε εκτέλεση εντάλματος μετά από καταδικαστική απόφαση που εξέδωσε εις βάρος του Δικαστήριο της Θεσσαλονίκης, με την οποία του επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 4 ετών και 7 μηνών για διακεκριμένη κλοπή, διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών και αντίσταση.

Λόγω προβλήματος υγείας που επικαλέστηκε διακομίστηκε ένα 24ωρο αργότερα στο «Ιπποκράτειο» για ιατρικές εξετάσεις και κρίθηκε απαραίτητη η παραμονή του για νοσηλεία. Πληροφορίες αναφέρουν ότι διέφυγε από το μπαλκόνι του θαλάμου όπου νοσηλευόταν και έκτοτε αναζητείτο.