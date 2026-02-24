Σε εξέλιξη είναι αστυνομικές έρευνες για τον εντοπισμό 47χρονου κρατούμενου που απέδρασε από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλευόταν φρουρούμενος.

Σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ, δραπέτευσε το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας από το νοσηλευτικό ίδρυμα, όπου είχε μεταφερθεί ένα 24ωρο νωρίτερα (22/2) για ιατρικές εξετάσεις λόγω προβλήματος υγείας που επικαλέστηκε.

Κατά τις ίδιες πηγές, κινήθηκε προς το μπαλκόνι του θαλάμου νοσηλείας, απ’ όπου φαίνεται να διέφυγε. Έκτοτε διεξάγονται έρευνες για τον εντοπισμό του.

Ο 47χρονος Έλληνας είχε συλληφθεί το περασμένο Σάββατο σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης που είχε εκδοθεί εις βάρος του μετά από καταδικαστική απόφαση.

Η συγκεκριμένη απόφαση είχε εκδοθεί από το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης κι αφορούσε συνολική ποινή φυλάκισης 4 ετών και 7 μηνών για τις πράξεις της διακεκριμένης κλοπής, της διατάραξης ασφάλειας συγκοινωνιών και της αντίστασης.