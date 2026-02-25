Έληξε ο συναγερμός στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου νωρίτερα έγιναν έρευνες από κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) της ΕΛ.ΑΣ.

Τα δικαστήρια εκκενώθηκαν σήμερα το πρωί λόγω προειδοποιητικού τηλεφωνήματος για τοποθέτηση βόμβας, που έγινε σε μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., άγνωστος τηλεφώνησε στις 09:30 το πρωί σε ιστότοπο και εφημερίδα, υποστηρίζοντας ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα και έδωσε χρονικό περιθώριο 40 λεπτών έως την υποτιθέμενη έκρηξη.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις των ΤΕΕΜ (Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών) και έκαναν ελέγχους.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Λεωφόρο Ευελπίδων, από το ύψος της οδού Μουστοξύδη έως και τη Λεωφόρο Κ. Τσαλδάρη, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.