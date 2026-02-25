Συναγερμός σήμανε στα δικαστήρια της πρώην Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων στην περιοχή της Κυψέλης ύστερα από τηλεφώνημα για βόμβα.

Το τηλεφώνημα έκανε άγνωστος στην «Εφημερίδα των Συντακτών» και στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Οι Αρχές προχώρησαν σε πλήρη εκκένωση του χώρου των δικαστηρίων λίγο πριν τις 10:00 το πρωί προκειμένου να γίνει έλεγχος. Λίγα λεπτά αργότερα, δικηγόροι και διάδικοι άρχισαν να απομακρύνονται κατά δεκάδες.

Στο σημείο βρέθηκε προληπτικά όχημα της Πυροσβεστικής και ισχυρή δύναμη της ΕΛ.ΑΣ. Στη λεωφόρο Ευελπίδων πραγματοποιούνται εκτροπές κυκλοφορίας από το ύψος της Μουστοξύδη έως και την Τσαλδάρη.