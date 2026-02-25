Η Ελληνικός Χρυσός συνεχίζει να αποτελεί σταθερό πυλώνα ανάπτυξης για τον Δήμο Αριστοτέλη και να στηρίζει άμεσα και έμμεσα την τοπική κοινωνία της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ελληνική οικονομία. Μέσω της ετήσιας απόδοσης μεταλλευτικών τελών στο Ελληνικό Δημόσιο, η δραστηριότητα της Ελληνικός Χρυσός επιστρέφει απτά οφέλη και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς μέρος των εσόδων αποδίδεται στον Δήμο Αριστοτέλη, εντός των διοικητικών ορίων του οποίου αναπτύσσονται οι δραστηριότητες της εταιρείας.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης του ΥΠΕΝ για τη Μεταλλευτική και Λατομική Δραστηριότητα στην Ελλάδα για το 2024, ο Δήμος Αριστοτέλη εισέπραξε (το 2025) το 98,81% του συνόλου των μεταλλευτικών τελών που αποδόθηκαν σε Δήμους πανελλαδικά, επιβεβαιώνοντας ότι η συντριπτική πλειονότητα των σχετικών εσόδων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης συνολικά, προέρχεται από τη μεταλλευτική δραστηριότητα της Ελληνικός Χρυσός στην Χαλκιδική.

Το ποσοστό αυτό, μεταφράζεται σε ιδιαίτερα σημαντικά μεγέθη για την τοπική οικονομία, καθώς ανήλθε σε πάνω από 7 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας ουσιαστικά τις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής. Πρόκειται για πόρους που στηρίζουν τις υποδομές, προωθούν την ανάπτυξη και αναβαθμίζουν την καθημερινή ζωή των κατοίκων.

Η Ελληνικός Χρυσός ενισχύει συνολικά την τοπική οικονομία μέσω της απασχόλησης 4.300 εργαζόμενων σήμερα, στα Μεταλλεία Κασσάνδρας, τη στήριξη των τοπικών προμηθευτών με αξία προμηθειών άνω των 25 εκατ. ευρώ για το 2024, καθώς και της υλοποίησης ενός μακροχρόνιου προγράμματος κοινωνικών επενδύσεων ύψους 80 εκατ. δολαρίων με έργα που εστιάζουν στην τοπική ανάπτυξη. Είναι ενδεικτικό ότι το 2024, η εταιρεία προχώρησε σε κοινωνικές επενδύσεις συνολικής δαπάνης 2,47 εκατ. ευρώ, για την υλοποίηση 137 έργων και δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας στην τοπική κοινωνία.

Στο πλαίσιο της διαρκούς κοινωνικής και οικονομικής συνεισφοράς, τα δύο μεταλλευτικά έργα, το έργο των Σκουριών και το μεταλλείο Ολυμπιάδας, αποτελούν πλέον το θεμέλιο της οικονομικής ευημερίας για ολόκληρη την περιοχή. Με το έργο των Σκουριών να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη έχοντας ξεπεράσει το 90% της κατασκευής του και περισσότερους από 2.300 εργαζόμενους να απασχολούνται σε αυτό, η έναρξη λειτουργίας του, αναμένεται το 3ο τρίμηνο του έτους. Η δυναμική αυτή, σε συνδυασμό με την επένδυση εκσυγχρονισμού και αύξησης της παραγωγικότητας στο ήδη ενεργό μεταλλείο της Ολυμπιάδας, δημιουργεί έναν ισχυρό αναπτυξιακό άξονα.

Μαζί, οι δύο αυτές μονάδες, ενισχύουν καθοριστικά την απασχόληση, την εξαγωγική δραστηριότητα και τα δημόσια έσοδα, υποστηρίζοντας περαιτέρω τον Δήμο Αριστοτέλη και συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού αφηγήματος για την Ελλάδα.