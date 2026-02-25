Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στα social media ένα παλιότερο βίντεο της influencer και fitness coach, Tara Woodcox, στο οποίο πρότεινε στους ακολούθους της έναν «εναλλακτικό» και ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο τρόπο για να πλένουν τα εσώρουχά τους κατά τη διάρκεια ταξιδιών: χρησιμοποιώντας την καφετιέρα του ξενοδοχείου.

Στο αρχικό βίντεο, το οποίο είχε αναρτήσει στο TikTok στις 9 Νοεμβρίου 2025, η Woodcox περιέγραφε αυτό που αποκάλεσε «ένα από τα πιο κουλ κόλπα που υπάρχουν». Όπως εξηγούσε, αν κάποιος δεν έχει πάρει αρκετά εσώρουχα μαζί του στις διακοπές, μπορεί, σύμφωνα με την ίδια, να τοποθετήσει το βρόμικο ρούχο στο σημείο όπου μπαίνει συνήθως ο καφές στην καφετιέρα του δωματίου.

«Κλείνεις το καπάκι, πατάς brew και περνάει καυτό νερό από μέσα», έλεγε στο βίντεο, προσθέτοντας ότι στη συνέχεια μπορείς να τα στεγνώσεις με το πιστολάκι μαλλιών. «Έτσι έχεις ένα καθαρό εσώρουχο να φορέσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, σχολιάζοντας μάλιστα ότι δεν είχε συνειδητοποιήσει πόσοι άνθρωποι γνώριζαν ήδη αυτό το «hack». Αν και το συγκεκριμένο βίντεο συγκέντρωσε λίγο περισσότερα από 3.600 likes στον αρχικό λογαριασμό της, αναδημοσιεύτηκε από άλλους χρήστες και προβλήθηκε εκατοντάδες χιλιάδες φορές, προκαλώντας κύμα αγανάκτησης. Πολλοί δημιουργοί περιεχομένου κατηγόρησαν τη Woodcox ότι προωθεί μια ανθυγιεινή και αηδιαστική πρακτική.

«Γιατί μόλις είδα μια γυναίκα να πλένει τα εσώρουχά της σε καφετιέρα ξενοδοχείου;» αναρωτήθηκε ένας χρήστης σε βίντεο-απάντηση. Άλλος σχολίασε: «Τώρα κάθε φορά που θα μένω σε ξενοδοχείο με καφετιέρα στο δωμάτιο, θα σκέφτομαι: μήπως κάποιος έπλυνε εκεί τα εσώρουχά του;».

Η υπόθεση πήρε ακόμα μεγαλύτερη διάσταση, όταν αρκετοί χρήστες επεσήμαναν ότι η ίδια η Woodcox είχε ανεβάσει βίντεο το 2023, στο οποίο δήλωνε ότι «ποτέ» δεν χρησιμοποιεί τις καφετιέρες των ξενοδοχείων, ακριβώς επειδή είχε ακούσει πως κάποιοι τις χρησιμοποιούν για να πλένουν ρούχα. «Δεν χρησιμοποιεί κανείς άλλος την καφετιέρα στο ξενοδοχείο, επειδή δεν ξέρει τι αηδιαστικά πράγματα μπορεί να έχουν γίνει εκεί μέσα;», έλεγε τότε.

Μετά τον σάλο, η influencer απάντησε τελικά μέσω ανάρτησης στο Instagram στις 23 Φεβρουαρίου. Γελώντας, υποστήριξε ότι στην πραγματικότητα δεν έχει κάνει ποτέ κάτι τέτοιο. «Δεν το έχω κάνει ποτέ, αλλά όλο αυτό είναι πραγματικά πολύ αστείο», είπε, σημειώνοντας ότι είχε ακούσει τη συγκεκριμένη «συμβουλή ταξιδιού» από φίλη της και μάλιστα αεροσυνοδό.

Όπως εξήγησε, ο λόγος που ανέβασε το βίντεο ήταν περισσότερο για να δείξει γιατί η ίδια αποφεύγει τις καφετιέρες των ξενοδοχείων. «Είναι απίστευτο πόσα emails λαμβάνουμε για αυτό», σχολίασε, προσθέτοντας στο τέλος ότι έτσι κι αλλιώς δεν χρησιμοποιεί καφετιέρες με κάψουλες σε ξενοδοχεία, επειδή θεωρεί πως «είναι βρόμικες και δεν καθαρίζονται σωστά».

Παρά τις διευκρινίσεις της, η συζήτηση συνεχίζεται, με πολλούς χρήστες να δηλώνουν ότι η ζημιά έχει ήδη γίνει, τουλάχιστον όσον αφορά την εμπιστοσύνη τους στις καφετιέρες των ξενοδοχείων, όπως αναφέρει το δημοσίευμα του People.