Άγρια συμπλοκή που κατέληξε σε τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 24 Φεβρουαρίου στον Ελεώνα Θηβών, με έναν 27χρονο να πέφτει νεκρός έπειτα από πλήγμα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Στον χώρο όπου έγινε το έγκλημα διέμεναν δύο άνδρες υπήκοοι Πακιστάν οι οποίοι διαπληκτίστηκαν για αδιευκρίνιστη μέχρι στιγμής αιτία, με δύο επισκέπτες ομοεθνείς τους, τον 27χρονο που έπεσε νεκρός και έναν ακόμη 30χρονο που τραυματίστηκε.

Στον καβγά οι συμμετέχοντες φέρεται να χρησιμοποίησαν και αιχμηρά αντικείμενα ως όπλα. Ο 30χρονος τραυματίας μεταφέρθηκε για νοσηλεία στο Νοσοκομείο Θηβών χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών που ανέλαβε την υπόθεση, έπειτα από αναζητήσεις συνελήφθη ένας 30χρονος φερόμενος ως δράστης του εγκλήματος. Αναζητείται επίσης ο συγκάτοικός του χωρίς να υπάρχουν πολλά στοιχεία για την ταυτότητά του. Από την αστυνομία αναζητείται και το όπλο του εγκλήματος, ενώ τα αίτια του φονικού δεν έχουν ακόμη ξεκαθαριστεί.