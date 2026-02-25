Το κλίμα στον Ολυμπιακό σε ό,τι αφορά τη διαιτησία είχε ήδη επιβαρυνθεί από το πρώτο παιχνίδι στο Φάληρο με τη Λεβερκούζεν (0-2). Η φάση με το πολύ σκληρό μαρκάρισμα πάνω στον Ποντένσε, για το οποίο στην ερυθρόλευκη πλευρά εκτιμήθηκε πως έπρεπε να αποβληθεί ο Γκαρσία, αποτέλεσε σημείο αναφοράς. Δεν ήταν απλώς μια αμφισβητούμενη απόφαση, ήταν μια στιγμή που διαμόρφωσε αίσθηση αδικίας και έδωσε συνέχεια στη συζήτηση.

Στη ρεβάνς της Γερμανίας, η ένταση όχι μόνο δεν εκτονώθηκε, αλλά ενισχύθηκε. Στο επίκεντρο βρέθηκε ο Άγγλος ρέφερι Μάικλ Όλιβερ, με τους παίκτες του Ολυμπιακού να εκφράζουν εντός αγωνιστικού χώρου τη δυσαρέσκειά τους για σειρά αποφάσεων. Παράλληλα, υπήρξε συνολική ενόχληση και για τους ορισμούς του αρχιδιαιτητή της UEFA, Ρομπέρτο Ροσέτι, στα δύο παιχνίδια με τη γερμανική ομάδα.

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης καταγράφηκαν αρκετές φάσεις που προκάλεσαν αντιδράσεις: το σπρώξιμο του Ταμπσόμπα στον Ζέλσον στο 37’, το κράτημα πάνω στον Ταρέμι στο 62’, αλλά και δύο περιπτώσεις μέσα στην περιοχή της Λεβερκούζεν – με χαρακτηριστικότερη εκείνη της πτώσης του Γκαρθία – για τις οποίες οι «ερυθρόλευκοι» θεώρησαν πως έπρεπε να υπάρξει διαφορετική αξιολόγηση.

Το επίπεδο του Champions League είναι αδιαμφισβήτητο. Ωστόσο, στον Ολυμπιακό θεωρούν πως πλέον έχει παγιωθεί μια συγκεκριμένη αντιμετώπιση από τη διαιτησία σε τέτοια παιχνίδια. Ο Μάικλ Όλιβερ αποτελεί, σύμφωνα με την ερυθρόλευκη οπτική, μια επαναλαμβανόμενη δυσάρεστη εμπειρία, καθώς σε κάθε συνάντηση προκύπτουν σοβαρά παράπονα.

Στη Γερμανία, μάλιστα, υπήρξαν στιγμές που οι αποφάσεις του ίδιου και των βοηθών του κρίθηκαν τουλάχιστον αυστηρές. Η υπόδειξη στο 59’ ότι η μπάλα είχε περάσει εκτός γραμμής σε επικίνδυνη σέντρα του Ροντινέι προκάλεσε ερωτήματα. Άλλωστε, σε αυτό το επίπεδο, οι λεπτομέρειες καθορίζουν τα πάντα.