«Τσουχτερό» πρόστιμο επιβλήθηκε σε οδηγό το βράδυ της Τετάρτης, στο λιμάνι της Σούδας στα Χανιά.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Συγκεκριμένα, κατά τον αποχαιρετισμό ενός φαντάρου που θα ταξίδευε με το πλοίο για Πειραιά, φίλος του που βρέθηκε έξω από το πλοίο, ξεκίνησε τους επικίνδυνους ελιγμούς με το όχημά του, μέσα στο λιμάνι.

Ο οδηγός έγινε γρήγορα αντιληπτός από υπαλλήλους του λιμενικού, οι οποίοι ακινητοποίησαν το όχημα και του επέβαλαν πρόστιμο ύψους 500€. Παράλληλα, του αφαιρέθηκε και η άδεια κυκλοφορίας.