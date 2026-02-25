Νέες μακροχρόνιες συμφωνίες πώλησης αμερικανικού LNG με τέσσερις χώρες εξασφάλισε η Atlantic SEE LNG Trade, στο πλαίσιο της υπουργικής συνόδου στην Ουάσιγκτον που διοργανώθηκε από τον Λευκό Οίκο και το Εθνικό Συμβούλιο Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ (NEDC) για τη διατλαντική ενεργειακή συνεργασία. Η εξέλιξη αφορά τον Κάθετο Ενεργειακό Διάδρομο και «κουμπώνει» στον ρόλο της Ελλάδας ως σημείο εισόδου και διαμετακόμισης αμερικανικού LNG προς την ευρύτερη περιοχή.

Τι σημαίνει πρακτικά η κίνηση

Οι συμφωνίες μεταφράζονται σε πολυετή «κλειδώματα» ποσοτήτων LNG για συγκεκριμένες αγορές, άρα σε μεγαλύτερη προβλεψιμότητα ροών, τιμολογιακού πλαισίου και προγραμματισμού υποδομών. Για το εμπορικό σκέλος, ενισχύεται η δυνατότητα της Atlantic SEE LNG Trade να λειτουργεί ως σταθερός προμηθευτής προς χώρες του διαδρόμου, με συμφωνημένες παραδόσεις και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα απέναντι στις διακυμάνσεις της spot αγοράς.

Παράλληλα, ο Κάθετος Διάδρομος αποκτά πιο «δεμένη» εμπορική βάση, αφού οι τελικοί αποδέκτες συνδέονται με μακροχρόνιες συμβάσεις προμήθειας. Αυτό ενισχύει τη λειτουργικότητα του διαδρόμου ως αλυσίδας από το σημείο εισόδου μέχρι τις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, γιατί η ύπαρξη συμβολαιοποιημένης ζήτησης βοηθά να στηριχθούν ροές, δυναμικότητες και επενδυτικές αποφάσεις.

Τι σημαίνει για την Ελλάδα

Η Ελλάδα προβάλλει ως «πύλη» για το αμερικανικό LNG προς γειτονικές και περιφερειακές αγορές. Σε επίπεδο στρατηγικής, αυτό ενισχύει το αποτύπωμα της χώρας ως ενεργειακού κόμβου και βελτιώνει τη διαπραγματευτική της θέση σε μια περίοδο γεωπολιτικής ρευστότητας. Σε επίπεδο λειτουργίας αγοράς, αυξάνει τη σημασία των ελληνικών υποδομών εισόδου, αποθήκευσης, εμπορίας και μεταφοράς, καθώς και των διασυνδέσεων που στηρίζουν τη διαμετακόμιση.

Για τους αγοραστές/εταίρους του διαδρόμου, οι συμφωνίες σημαίνουν πρόσβαση σε μια εναλλακτική πηγή προμήθειας, με μεγαλύτερη ασφάλεια εφοδιασμού και δυνατότητα καλύτερου προγραμματισμού. Ειδικά όταν η ευρωπαϊκή ενεργειακή αρχιτεκτονική μεταβάλλεται, η ύπαρξη μακροχρόνιων συμβολαίων προσφέρει σταθερότητα ως προς τον όγκο και τη συνέχεια των παραδόσεων.

Οι υπογραφές

Η Atlantic SEE LNG Trade, στην οποία ο Όμιλος AKTOR συμμετέχει κατά 60% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας κατά 40%, υπέγραψε μακροχρόνιες συμφωνίες πώλησης LNG με τέσσερις χώρες του Κάθετου Διαδρόμου: το Υπουργείο Υποδομών και Ενέργειας της Αλβανίας, τη δημόσια εταιρεία BULGARGAZ της Βουλγαρίας, τις Aluminij Industries και M.T. Abraham group της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης και τη Naftogaz της Ουκρανίας.

Η υπογραφή έγινε σε φόρουμ υψηλού επιπέδου στην Ουάσιγκτον, με συμμετοχές από την αμερικανική κυβέρνηση και ευρωπαϊκούς θεσμούς, γεγονός που προσδίδει πολιτικό βάρος στη διαδικασία.

Την Atlantic SEE LNG Trade εκπροσώπησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας και επικεφαλής του Ομίλου AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου, ο οποίος υπέγραψε τις συμφωνίες και βρίσκεται στην Ουάσιγκτον τις τελευταίες ημέρες για την προετοιμασία των εμπορικών συνομιλιών σε συνεργασία με αμερικανούς αξιωματούχους και άλλους παράγοντες του Κάθετου Διαδρόμου.



Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο για την υλοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου όσο και για την διοργάνωση της υπουργικής συνόδου έχει καταβάλει εντατικές προσπάθειες η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, κυρία Kimberly Guilfoyle.

Μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο της συνόδου, τοποθετήθηκαν τόσο ο Υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ κ. Doug Burgum όσο και ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, κ. Chris Wright, οι οποίοι έχουν παράλληλα τον ρόλο του Πρόεδρου και του Αντιπροέδρου του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, αντίστοιχα (και έθεσαν την διοργάνωση υπό την προεδρία τους), ο Υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, κ. Jacob Helberg και η κυρία Guilfoyle, παρουσία των Υπουργών Ενέργειας της ευρύτερης περιοχής, συμπεριλαμβανομένων του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρου Παπασταύρου, της Γενικής Διευθύντριας Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρίας Ditte Juul Jørgensen και υψηλόβαθμων στελεχών της αμερικανικής αγοράς.