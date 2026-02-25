Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου Brent, η οποία ενισχύεται από τις αυξημένες γεωπολιτικές εντάσεις (συμπεριλαμβανομένων των ανησυχιών για νέες κυρώσεις στο Ιράν) και τις υψηλές τιμές στο βαρέλι, φαίνεται να «σπρώχνει» προς τα πάνω τις τιμές των καυσίμων και να ευθύνεται για τις ανατιμήσεις που θα σημειωθούν και στην Ελλάδα.

Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου Brent, όπως μετέδωσε σε σχετικό της ρεπορτάζ η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» επηρεάζει άμεσα την εγχώρια αγορά καυσίμων, οδηγώντας σε αυξήσεις στη βενζίνη και το ντίζελ κίνησης.

Παραδείγματα για το πόσο ανέβηκαν οι τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου

2 Ιανουαρίου

Βενζίνη: 1,716 €/λτ

Ντίζελ κίνησης: 1,520 €/λτ

Τιμή Brent: 60 $/βαρέλι

24 Ιανουαρίου

Βενζίνη: 1,722 €/λτ

Ντίζελ κίνησης: 1,527 €/λτ

Τιμή Brent: 66 $/βαρέλι

12 Φεβρουαρίου

Βενζίνη: 1,733 €/λτ

Ντίζελ κίνησης: 1,546 €/λτ

Τιμή Brent: 65 $/βαρέλι

19 Φεβρουαρίου

Βενζίνη: 1,734 €/λτ

Ντίζελ κίνησης: 1,546 €/λτ

Τιμή Brent: 72 $/βαρέλι

Μέσα σε λίγες εβδομάδες, η αύξηση της τιμής του Brent κατά 6 δολάρια το βαρέλι συνοδεύτηκε από αντίστοιχες ανατιμήσεις στα καύσιμα στην αντλία.

23 Φεβρουαρίου

Βενζίνη: 1,738 €/λτ

Ντίζελ κίνησης: 1,548 €/λτ

Τιμή Brent: 71 $/βαρέλι

Εκτίμηση μέχρι τέλος της εβδομάδας