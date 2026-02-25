Σε επόμενο στάδιο περνά η διαδικασία συγχώνευσης της Jumbo με απορρόφηση της 100% μη εισηγμένης θυγατρικής της «HERALD ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2», όπως προκύπτει από τη χρηματιστηριακή ανακοίνωση της εταιρείας.

Η εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της ενημέρωσης της 15ης Δεκεμβρίου 2025, όταν είχε γίνει γνωστή η έναρξη των σχετικών διαδικασιών.

Η Jumbo γνωστοποίησε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 2 του Ν. 4601/2019, από τις 24 Φεβρουαρίου 2026 έχουν τεθεί στη διάθεση των ενδιαφερομένων, στην έδρα της εταιρείας και της απορροφώμενης στον Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου (Κύπρου 9), τα βασικά έγγραφα της συγχώνευσης.