Μυστήριο επικρατεί τις τελευταίες ώρες με μια φωτογραφία του καθηγητή, Στίβεν Χόκινγκ, ο οποίος εμφανίζεται να χαμογελά πλατιά ανάμεσα σε δύο γυναίκες με μπικίνι σε ένα φωτογραφικό καρέ το οποίο φέρεται να περιλαμβάνεται στα αρχεία του Τζέφρι Έπστιν, τα οποία δόθηκαν πρόσφατα στη δημοσιότητα.

Στην εικόνα, ο θεωρητικός φυσικός του Κέιμπριτζ και οι δύο γυναίκες κρατούν ποτά που μοιάζουν με φρουτένια κοκτέιλ, απολαμβάνοντας τον ήλιο.

Αν και πολλά ξένα μέσα διεθνούς εμβέλειας προβάλλουν τη φωτογραφία, τόσο μηχανές τεχνητής νοημοσύνης, όσο και χρήστες των social media, αναφέρουν πως η φωτογραφία δεν απεικονίζει τον θεωρητικό φυσικό με δύο τυχαίες γυναίκες, αλλά με την κόρη του και την πρώην σύζυγό του, σε τοποθεσία που όντως άνηκε στον παιδόφιλο χρηματιστή, Τζέφρι Έπστιν, και πιο συγκεκριμένα στο ιδιωτικό νησί του Έπστιν, Λιτλ Σεντ Τζέιμς, στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους.

Ωστόσο, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο το συγκεκριμένο καρέ να αποτελεί προϊόν δημιουργίας τεχνητής νοημοσύνης και να μην περιλαμβάνονται στα αρχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Ο Στίβεν Χόκινγκ ήταν ανάμεσα σε 21 διεθνούς φήμης επιστήμονες που συμμετείχαν σε συνέδριο το 2006, το οποίο φιλοξενήθηκε από τον Τζέφρι Έπστιν στο νησί του, καθώς και στο γειτονικό Σεντ Τόμας.

Σύμφωνα με ηλεκτρονικά μηνύματα του ίδιου του χρηματοδότη, ο Χόκινγκ είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν από τη Βιρτζίνια Τζιουφρέ, θύμα του Έπστιν, ότι «συμμετείχε σε όργιο με ανήλικους» στο νησί. Ο Έπστιν είχε διαψεύσει με οργή τον ισχυρισμό και, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα πριν από δύο χρόνια, φέρεται να έδωσε εντολή στη συνεργάτιδά του, Γκισλέιν Μάξγουελ, να προσφέρει χρήματα σε φίλους της Τζιουφρέ, εφόσον μπορούσαν να συμβάλουν στην αποδόμηση των κατηγοριών που αφορούσαν τον Χόκινγκ.

Ο Στίβεν Χόκινγκ, ο οποίος πέθανε τον Μάρτιο του 2018 σε ηλικία 76 ετών, έχοντας ζήσει για περισσότερα από 50 χρόνια με τη νόσο του κινητικού νευρώνα (ALS), φιλοξενήθηκε από τον Έπστιν τον Μάρτιο του 2006, πέντε μήνες πριν ο χρηματοδότης κατηγορηθεί για πρώτη φορά για παρότρυνση σε πορνεία. Το όνομά του αναφέρεται τουλάχιστον 250 φορές στα λεγόμενα «Αρχεία Έπστιν», όπως προκύπτει από αναζήτηση στο υλικό που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DoJ), χωρίς ωστόσο να υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι η παρουσία του στα έγγραφα υποδηλώνει παρανομία.

Φωτογραφίες που είχαν δει το φως της δημοσιότητας το 2015 έδειχναν τον διάσημο φυσικό στο αναπηρικό του αμαξίδιο να συμμετέχει σε μπάρμπεκιου. Αργότερα, του προσφέρθηκε και ξενάγηση με υποβρύχιο στον βυθό γύρω από το νησί του Έπστιν, με τον ίδιο τον παιδόφιλο να έχει τροποποιήσει το σκάφος ειδικά για τον Χόκινγκ, ο οποίος δεν είχε βρεθεί ποτέ ξανά κάτω από το νερό.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο πεντάστερο ξενοδοχείο Ritz-Carlton στο Σεντ Τόμας, με κόστος διαμονής 1.600 δολάρια τη βραδιά, σε μικρή απόσταση από το Λιτλ Σεντ Τζέιμς. Ανάρτηση στο ιστολόγιο του «Jeffrey Epstein VI Foundation» παρείχε λεπτομέρειες για τη διοργάνωση, με τίτλο «Η ενέργεια του κενού που δεν είναι μηδέν». Σε αυτήν αναφερόταν ότι οι προσκεκλημένοι «μπορούσαν να συναντηθούν, να συζητήσουν, να χαλαρώσουν στην παραλία και να επισκεφθούν το κοντινό ιδιωτικό νησιωτικό καταφύγιο του φιλάνθρωπου της επιστήμης Τζέφρι Έπστιν, ο οποίος χρηματοδότησε την εκδήλωση».

Οι συμμετέχοντες φαίνεται ότι μοίρασαν τον χρόνο τους μεταξύ του Σεντ Τόμας και του Λιτλ Σεντ Τζέιμς, όπου ο Έπστιν τους φιλοξενούσε προσωπικά. Ο ίδιος φέρεται να περιβαλλόταν από εξέχοντες επιστήμονες και αυτοαποκαλούνταν «φιλάνθρωπος της επιστήμης», έχοντας πραγματοποιήσει μεγάλες δωρεές σε επιστημονικούς σκοπούς και, σύμφωνα με καταγγελίες, διέθετε έως και 20 εκατομμύρια δολάρια ετησίως για τη χρηματοδότηση επιστημόνων. Πολλοί από αυτούς αποστασιοποιήθηκαν μετά τη σύλληψή του.

Η εφημερίδα New York Times είχε αναφέρει ότι ο Έπστιν ήταν εμμονικός με τον «τρανσουμανισμό», την πεποίθηση ότι το ανθρώπινο είδος μπορεί να εξελιχθεί σκόπιμα μέσω τεχνολογικών επιτευγμάτων, όπως η γενετική μηχανική και η τεχνητή νοημοσύνη. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, συχνά κατεύθυνε τις συζητήσεις στο πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί γενετικά το ανθρώπινο είδος, ενώ φέρεται να είχε δηλώσει ότι επιθυμούσε να αφήσει έγκυες όσο το δυνατόν περισσότερες γυναίκες για να διαδώσει τα γονίδιά του.

Στα αρχεία του υπουργείου Δικαιοσύνης περιλαμβάνεται και μια ακόμα ατεκμηρίωτη καταγγελία, σύμφωνα με την οποία ο Έπστιν φέρεται να επισκέφθηκε το 2011 ένα «αμιγώς ανδρικό γκέι κλαμπ» μαζί με τον Στίβεν Χόκινγκ. Ο πληροφοριοδότης περιέγραψε τον χώρο ως «λουτρό» και ανέφερε το 2019 ότι «παρακολουθούσε τις ειδήσεις τελευταία και είδε προβεβλημένους άνδρες που βρίσκονταν στο κλαμπ το 2011». Όπως δήλωσε, τότε δεν γνώριζε ποιοι ήταν.

Στην αναφορά σημειώνεται ότι ο καταγγέλλων είπε πως ο Έπστιν και ο «Στίβεν Χόκινγκ [sic]» βρίσκονταν εκεί, μαζί με ορισμένους Ρώσους διαμεσολαβητές και ότι τους αναγνώρισε αργότερα από τις ειδήσεις.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έχει δώσει στη δημοσιότητα περισσότερα από 3,5 εκατομμύρια έγγραφα βάσει του Νόμου Διαφάνειας για τα Αρχεία Έπστιν, ενώ οι Αρχές έχουν ταυτοποιήσει πάνω από 6 εκατομμύρια σχετικά έγγραφα, χωρίς ωστόσο να προτίθενται να τα δημοσιοποιήσουν στο σύνολό τους.