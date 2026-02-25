Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε η συζήτηση στη Βουλή ανάμεσα στον Δημήτρη Μαρκόπουλο και την επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την άρση ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ύστερα από μήνυση που έχει υποβάλει εναντίον του ο Στέφανος Κασσελάκης.

Όλα ξεκίνησαν όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά την παρέμβασή της τόνισε ότι «ως δημοσιογράφος, επαινούσε τους νεοναζί της Χρυσής Αυγής και τον ίδιο τον Ν. Μιχαλολιάκο. Ο κ. Μαρκόπουλος θα έπρεπε να έχει αρθεί η ασυλία του για πιο σοβαρά θέματα. Για το “μπάζωμα” της εξεταστικής επιτροπής για τα Τέμπη και για αυτή τη βίαιη πράξη κλεισίματος της επιτροπής, με αυτό το πόρισμα υπόθαλψης προσώπων υπαιτίων που θα δικαστούν για την αποτροπή ελέγχου σε πλείστες διαδικασίες ποινικής ευθύνης υπουργών, για πλείστες ύβρεις και συκοφαντίες που έχει συμμετάσχει εδώ στη Βουλή».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, με αφορμή τα επεισόδια στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας εξαπέλυσε επιθεση και στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

«Κύριε Μαρκόπουλε, ήσασταν στο πλευρό Γεωργιάδη, στη τραμπούκικη επέλαση στο νοσοκομείο. Είναι τα αστυνομικά όργανα ιδιωτική υπηρεσία του νοσταλγού της Χούντας, αρνητή του Ολοκαυτώματος Άδωνη Γεωργιάδη; Γιατί δείχνατε εργαζόμενους σαν καταδότης; Γιατί ένας γιατρός δέθηκε πισθάγκωνα κατά την επίσκεψή σας. Δένετε πισθάγκωνα γιατρούς για να τους επιτιμά σαν χιτλερίσκος ο Γεωργιάδης;», τόνισε η κ. Κωνσταντοπούλου σημειώνοντας πως το σημερινό αίτημα για άρση ασυλίας του είναι «ήσσον» και «παραχυνίδα», «σε σχέση με όσα έχει διαπράξει».

Παίρνοντας το λόγο ο Δημήτρης Μαρκόπουλος εξαπέλυσε σκληρή επίθεση στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, κάνοντας λόγο για «ρουβικωνοποίηση» και μπαχαλοποίηση της Βουλής.

«Δεν χρειάζεται δικηγόρο ο κ. Κασσελάκης που να έχει αγαπημένους πελάτες βιαστές με τυρόπιτες. Το μπάχαλο στην Ελλάδα έχει βρει την αρχηγό του. Με ανοχή, ενδεχομένως προτροπή σας, μπήκε στη Βουλή για πρώτη φορά ο Ρουβίκωνας», είπε αρχικά.

«Είναι statesman ο Βασίλης Λεβέντης μπροστά σας! Είστε φαιδρή πολιτικά. Δεν θα περάσει το μπάχαλο και η «ρουβικωνοποιήση» της Βουλής. Είστε πολιτική χούλιγκαν!», πρόσθεσε καταγγέλοντας την Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Δείτε το απόσπασμα από το 01:00.