Τέσσερις μήνες πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, η κλιμακούμενη βία στο Μεξικό εγείρει σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια των αγώνων. Τουλάχιστον 73 νεκροί και 10.000 στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση, ενώ ο Διευθύνων Σύμβουλος της Deutscher Fußball-Bund (DFB), Άντρεας Ρέτιγκ, χαρακτήρισε την κατάσταση «παραπέμπουσα σε εμπόλεμη ζώνη» και παραδέχθηκε ότι δεν νιώθει ακόμη ενθουσιασμό για τη διοργάνωση.

Η δολοφονία του διαβόητου αφεντικού της ναρκωτικής μαφίας, Νεμεσίο «El Mencho» Οσεγκέρα Σερβάντες, προκάλεσε κύμα βίας σε όλη τη χώρα, με ιδιαίτερη ένταση στο κράτος Χαλίσκο, όπου η Γουαδαλαχάρα θα φιλοξενήσει τέσσερις αγώνες της διοργάνωσης. Παρά τις ανησυχίες, ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, διατήρησε ψυχραιμία, δηλώνοντας ότι «όλα εξελίσσονται καλά» και ότι οι αγώνες θα διεξαχθούν κανονικά.

Σε δηλώσεις του προς το AFP από την Κολομβία, τόνισε ότι «είμαι πολύ ήρεμος, όλα εξελίσσονται καλά και όλα θα πάνε φανταστικά».

Η μεξικανική κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο, με όλες τις αρχές σε πλήρη ετοιμότητα και όλα τα μέτρα ασφαλείας να εφαρμόζονται για την προστασία των φιλάθλων. Ωστόσο, ειδικοί στην ασφάλεια εκφράζουν αμφιβολίες, επισημαίνοντας ότι οι παρεμβάσεις κατά των καρτέλ συχνά οδηγούν σε παρατεταμένες και αιματηρές συγκρούσεις, όπως δείχνουν και τα σχεδόν 13.000 εξαφανισμένα άτομα μόνο στο Χαλίσκο.

Η πίεση στη FIFA αυξάνεται, καθώς πρέπει να διασφαλίσει ότι οι αγώνες θα διεξαχθούν με ασφάλεια, σε στενή συνεργασία με τις κυβερνήσεις του Μεξικού, των ΗΠΑ και του Καναδά, ενώ η γερμανική πλευρά παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Η πραγματικότητα δείχνει ότι, παρά τις διαβεβαιώσεις, οι αμφιβολίες για την προστασία των επισκεπτών παραμένουν έντονες.