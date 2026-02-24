Ο πρώην πρεσβευτής της Βρετανίας στις ΗΠΑ Πίτερ Μάντελσον απελευθερώθηκε σήμερα από την αστυνομία, μετά τη σύλληψή του στο Λονδίνο ως ύποπτου για ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα, μετά τις αποκαλύψεις για τη σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο 72χρονος Μάντελσον παύθηκε το Σεπτέμβριο από τη θέση με το μεγαλύτερο κύρος στη βρετανική διπλωματική υπηρεσία, όταν άρχισε να γίνεται σαφές το βάθος της φιλίας του με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η αστυνομία άρχισε ποινική έρευνα σε βάρος του Μάντελσον αφού η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ διαβίβασε επικοινωνίες ανάμεσα στον πρώην πρεσβευτή και τον Έπσταϊν.

«Αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 72χρονο ως ύποπτο για ανάρμοστη συμπεριφορά από κάτοχο δημόσιου αξιώματος», ανακοίνωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου αναφερόμενη στην έρευνα σε βάρος του πρώην υπουργού.

Ο Μάντελσον βιντεοσκοπήθηκε να αναχωρεί χθες, Δευτέρα, από την κατοικία του στο κέντρο του Λονδίνου. Συνοδευόταν από αστυνομικούς με πολιτικά, οι οποίοι έφεραν κάμερες σώματος, και απομακρύνθηκε αφού επιβιβάσθηκε σε αυτοκίνητο.

Σε χωριστή ανακοίνωση που εκδόθηκε αργότερα αναφέρεται ότι αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, καθώς εκκρεμούν περαιτέρω έρευνες, και εθεάθη να επιστρέφει στην κατοικία του γύρω στις 04:00 (ώρα Ελλάδας).

Η σύλληψη σημαίνει πως η αστυνομία τον θεωρεί ύποπτο για διάπραξη εγκλήματος, αλλά δεν σημαίνει οποιαδήποτε ενοχή.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια απάντηση από τους δικηγόρους του Μάντελσον.

Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανάμεσα στον Μάντελσον και τον Έπσταϊν, τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα στα τέλη Ιανουαρίου από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, έδειξαν πως οι δύο άνδρες είχαν σχέση στενότερη απ’ ό,τι ήταν δημοσίως γνωστό και πως ο Μάντελσον είχε μοιραστεί με τον χρηματιστή πληροφορίες το 2009, όταν ήταν υπουργός στην κυβέρνηση του πρώην πρωθυπουργού Γκόρντον Μπράουν.

Ο Μάντελσον, ο οποίος παραιτήθηκε από το μήνα από το Εργατικό Κόμμα του Στάρμερ και επίσης από τη θέση του στην άνω βουλή του βρετανικού κοινοβούλιου, είχε δηλώσει προηγουμένως ότι «μετανιώνει βαθιά» για τη σχέση του με τον Έπσταϊν. Όμως δεν έχει σχολιάσει δημόσια ούτε έχει απαντήσει σε αιτήματα για σχόλιο σχετικά με τις τελευταίες αποκαλύψεις.

Οι κατοικίες του Μάντελσον στο Λονδίνο και τη δυτική Αγγλία ερευνήθηκαν νωρίτερα αυτό το μήνα από την αστυνομία.

«Συνελήφθη σε διεύθυνση στο Κάμντεν την Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου και μεταφέρθηκε σε αστυνομικό τμήμα του Λονδίνου για να απαντήσει σε ερωτήσεις», αναφέρεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας.

«Αυτό έγινε έπειτα από έρευνες κατόπιν σχετικών ενταλμάτων στις περιοχές του Γουίλτσιρ και το Κάμντεν».

Καταδίκη για ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα επισύρει μέγιστη ποινή ισόβιας κάθειρξης.