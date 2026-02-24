Για τα επεισόδια της περασμένης εβδομάδας στη Νίκαια, μίλησε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, ξεκαθαρίζοντας πως κανείς πολιτικός δεν καλεί την αστυνομία όταν πρόκειται να επισκεφτεί κάποιο κτίριο που σχετίζεται με το εκάστοτε υπουργείο στο οποίο βρίσκεται.

«Η ΕΛ.ΑΣ., ανάλογα με τις πληροφορίες για το αν θα πραγματοποιηθούν επεισόδια, προγραμματίζει και ανάλογα θέτει τα μέτρα τάξης σε εφαρμογή. Αυτό έγινε και στη συγκεκριμένη περίπτωση», ανέφερε χαρακτηριστικά στον ΣΚΑΪ και τόνισε πως ο λόγος που η ΕΛ.ΑΣ. ήταν ενήμερη είναι πως υπήρχαν καλέσματα και είχαν ανακοινωθεί συγκεντρώσεις σε ανοιχτές πηγές του διαδικτύου ενόψει της επίσκεψης του υπουργού.

«Εάν δεν ήταν η αστυνομία εκεί, νομίζω οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Η ΕΛ.ΑΣ. βρέθηκε εκεί, για να καταφέρουν να εισέλθουν εντός του χώρου όλοι οι προσκεκλημένοι – όχι μόνο ο κύριος υπουργός. Στη συνέχεια, εισήλθαν στο νοσοκομείο οι αστυνομικοί, διότι οι συγκεντρωμένοι ήθελαν να διακόψουν τα εγκαίνια με το να μπουν μέσα», υπογράμμισε αμέσως μετά η κ. Δημογλίδου.

Όπως είπε, η σωματική ακεραιότητα όλων βρισκόταν υπό απειλή, από τη στιγμή που εμποδιζόταν η είσοδος στο κτίριο. «Δεν έγινε καμία χρήση βίας από την πλευρά της Αστυνομίας και καμία χρήση δακρυγόνων, νομίζω είναι ξεκάθαρο. Θα δημιουργούνταν πανικός αν συνέβαινε κάτι τέτοιο», πρόσθεσε.