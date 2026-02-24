Η αναψηλάφηση μίας από τις πιο σοκαριστικές δολοφονίες στη Βρετανία βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς η Επιτροπή Αναθεώρησης Ποινικών Υποθέσεων (Criminal Cases Review Commission – CCRC), η ανεξάρτητη Αρχή που εξετάζει πιθανές δικαστικές πλάνες, επανεξετάζει την καταδίκη του Μάικλ Στόουν για τις δολοφονίες της Λιν Ράσελ και της εξάχρονης κόρης της, Μέγκαν, καθώς και για την απόπειρα δολοφονίας της μεγαλύτερης κόρης της οικογένειας, Τζόζι. Το έγκλημα είχε συγκλονίσει τη χώρα το 1996, όταν η 45χρονη Λιν και η μικρή Μέγκαν βρέθηκαν κατακρεουργημένες με σφυρί σε επαρχιακό από θαύμα.

Ο Μάικλ Στόουν, τοξικοεξαρτημένος με προηγούμενη καταδίκη για άλλη επίθεση με σφυρί, συνελήφθη και καταδικάστηκε, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε DNA που να τον συνδέει με τον τόπο του εγκλήματος. Η καταδίκη του, ωστόσο, τίθεται εκ νέου υπό αμφισβήτηση, καθώς η CCRC ξεκινά τριπλή έρευνα για την υπόθεση, λίγο πριν από τη συμπλήρωση 30 ετών από τις δολοφονίες. Κεντρικό ρόλο στη νέα διερεύνηση παίζει η αξιοπιστία του βασικού μάρτυρα κατηγορίας, Ντέιμιαν Ντέιλι, ο οποίος στη δίκη είχε ισχυριστεί ότι ο Στόουν του ομολόγησε τα εγκλήματα μέσα στο κελί της φυλακής. Η σημασία της κατάθεσής του ήταν τέτοια ώστε, στο τέλος της επανάληψης της δίκης το 2001, ο δικαστής είχε τονίσει στους ενόρκους ότι η υπόθεση «στέκεται ή καταρρέει» ανάλογα με το αν θα τον πιστέψουν.

Ο Στόουν, που από την πρώτη στιγμή δηλώνει αθώος, έχει κατηγορήσει επανειλημμένα τον δολοφόνο της Μίλι Ντάουλερ, Λέβι Μπέλφιλντ, ως τον πραγματικό δράστη και υποστηρίζει ότι ο Ντέιλι είπε ψέματα. Η CCRC, η οποία έχει την εξουσία να παραπέμπει υποθέσεις εκ νέου στο Εφετείο, σχεδιάζει να επισκεφθεί τον Ντέιλι στις φυλακές HMP Full Sutton, όπου εκτίει ισόβια κάθειρξη για δολοφονία που διέπραξε το 2014. Παράλληλα, η επιτροπή προχωρά σε επανεξέταση στοιχείων από τον τόπο του εγκλήματος με σύγχρονες εγκληματολογικές μεθόδους και αναλύει το ενδεχόμενο ο Μπέλφιλντ να ήταν ο πραγματικός δράστης.

Σε αποκλειστική του συνέντευξη, ο Στόουν δηλώνει πως δεν πρόκειται ποτέ να ομολογήσει εγκλήματα που, όπως επιμένει, δεν διέπραξε, χαρακτηρίζοντας τον Ντέιλι «ψεύτη χαμερπή» που «δημιούργησε δικαστική πλάνη». Η CCRC είχε απορρίψει αρχικά αίτημα του Στόουν το 2010, ωστόσο κράτησε ανοιχτή μεταγενέστερη αίτηση του 2017. Στο παρελθόν, η αξιολόγηση της αξιοπιστίας του Ντέιλι επικεντρωνόταν στο ποινικό του παρελθόν και σε μαρτυρίες πρώην φίλων και συγκρατουμένων του, οι οποίοι υποστήριζαν ότι είχε παραδεχτεί πως επινόησε την υποτιθέμενη ομολογία. Πλέον, η επιτροπή εξετάζει και τους ιατρικούς του φακέλους, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η κατάθεσή του θα έπρεπε να είχε γίνει δεκτή στο δικαστήριο.

Ο Ντέιλι, καταγόμενος από το Φόλκστοουν του Κεντ, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη το 2014, σε ηλικία 39 ετών, για τη δολοφονία του 20χρονου Γκας Όλμαν, στο πλαίσιο διαμάχης που σχετιζόταν με ναρκωτικά. Ο δικηγόρος του Στόουν, Μαρκ ΜακΝτόναλντ, που τον εκπροσωπεί εδώ και 27 χρόνια, τονίζει ότι η επανεξέταση του ρόλου του Ντέιλι είναι καθοριστικής σημασίας, επισημαίνοντας πως ο μάρτυρας είχε επανειλημμένα αποσύρει την κατάθεσή του, λέγοντας σε άλλους κρατούμενους ότι είχε πει ψέματα. Όπως υποστηρίζει, η CCRC εστιάζει πλέον σε πτυχές που δεν είχαν διερευνηθεί ποτέ ή επανεξετάζονται με σύγχρονη ματιά, με σοβαρό ενδεχόμενο να προκύψουν στοιχεία που θα υπονομεύσουν την κατάθεση και θα ανοίξουν τον δρόμο για νέα προσφυγή στο Εφετείο.

Σημαντικό βάρος δίνεται και στα εγκληματολογικά δεδομένα, όπως αναφέρει η Daily Mail. Στον φάκελο της υπόθεσης περιλαμβάνεται έκθεση 18 σελίδων της διακεκριμένης ειδικού στην ιατροδικαστική επιστήμη, Άντζελα Γκάλοπ, η οποία επισημαίνει ότι ένα αιματηρό αποτύπωμα που είχε βρεθεί σε ένα από τα κουτιά φαγητού των παιδιών θα μπορούσε να αποδειχτεί καθοριστικό, ωστόσο το συγκεκριμένο αντικείμενο εξαφανίστηκε πριν από τη δίκη. Παράλληλα, το 2020 εντοπίστηκε εκ νέου σε αστυνομική αποθήκη ένα κορδόνι παπουτσιού με αίμα των θυμάτων, το οποίο είχε χαθεί για 14 χρόνια και πλέον μπορεί να επανεξεταστεί. Η έκθεση προτείνει την ανάλυση πλήθους αντικειμένων με σύγχρονες μεθόδους, από ρούχα και κορδόνια μέχρι αποτυπώματα και βιολογικά ίχνη από τον οικογενειακό σκύλο, που επίσης βρέθηκε νεκρός στο σημείο.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη σύνδεση με τον Λέβι Μπέλφιλντ. Τον Ιούλιο του 2023, η CCRC είχε απορρίψει αίτημα παραπομπής της υπόθεσης στο Εφετείο, μετά από λεπτομερή ομολογία του Μπέλφιλντ για τα εγκλήματα στο Τσίλεντεν. Ωστόσο, έπειτα από απειλή δικαστικής προσφυγής, η επιτροπή συμφώνησε τον Οκτώβριο του ίδιου έτους να προχωρήσει σε νέα ανάλυση, συμπεριλαμβανομένων και των εγκληματολογικών ελέγχων. Η Γκάλοπ επισημαίνει επίσης την ανάγκη εξέτασης μιας κουκούλας τύπου μπαλακλάβα που βρέθηκε σε απόσταση περίπου μισού μιλίου από τον τόπο του εγκλήματος και περιείχε τρίχες που δεν ανήκαν στα θύματα, αλλά ίνες που ταίριαζαν με τα ρούχα τους. Ο Στόουν και ο δικηγόρος του πιστεύουν ότι ο Μπέλφιλντ, γνωστός για τη χρήση μπαλακλάβας, είναι ο πραγματικός δράστης. Ο ίδιος εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης για τη δολοφονία της Μίλι Ντάουλερ, καθώς και για άλλες δολοφονίες και απόπειρες ανθρωποκτονίας.

Η καθυστέρηση στην πρόοδο των εξετάσεων προκαλεί έντονη απογοήτευση στον Στόουν και την υπεράσπισή του, οι οποίοι κάνουν λόγο για αγώνα με τον χρόνο. Ο ίδιος ο Στόουν δηλώνει πως δεν πρόκειται να συνεργαστεί με διαδικασίες αποφυλάκισης, καθώς θεωρεί ότι αυτό θα ισοδυναμούσε με έμμεση παραδοχή ενοχής, τονίζοντας ότι στόχος του δεν είναι απλώς η ελευθερία, αλλά η αποκατάσταση του ονόματός του και η αποκάλυψη της αλήθειας. Συγκλονιστική είναι και η μαρτυρία της αδελφής του, Μπάρμπαρας, νοσηλεύτρια ψυχικής υγείας, η οποία εκφράζει τον φόβο ότι ο χρόνος εξαντλείται, καθώς, όπως λέει, σχεδόν όλοι οι συγγενείς τους έχουν φύγει από τη ζωή στα 30 χρόνια της φυλάκισής του.

Από την πλευρά της, η αστυνομία του Κεντ υπογραμμίζει ότι ο Μάικλ Στόουν έχει καταδικαστεί από ενόρκους σε δύο δίκες και ότι όλες οι προηγούμενες προσφυγές του έχουν απορριφθεί, επιβεβαιώνοντας πως συνεχίζει να συνεργάζεται πλήρως με την CCRC στην τρέχουσα επανεξέταση. Εκπρόσωπος της επιτροπής δήλωσε ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και ότι εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα για το αν ο Στόουν υπέστη δικαστική πλάνη, διευκρινίζοντας πως δεν είναι δυνατόν να γίνουν περαιτέρω σχόλια, όσο η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.