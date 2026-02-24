Μια πολυτελής κατοικία αξίας 13 εκατομμυρίων δολαρίων στο Upper East Side της Νέας Υόρκης βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ασυνήθιστης και έντονης δικαστικής διαμάχης, μετά τον θάνατο του ιδιοκτήτη της. Η υπόθεση έχει φέρει αντιμέτωπη τη χήρα του εκλιπόντος επιχειρηματία με την οικονόμο του, η οποία, σύμφωνα με τη μήνυση, αρνείται να εγκαταλείψει το ακίνητο και εμποδίζει την πρόσβαση στους νόμιμους εκπροσώπους της κληρονομιάς.

Πρόκειται για μια τετραώροφη έπαυλη πέντε υπνοδωματίων, στη διεύθυνση 111 East 81st Street, η οποία είχε αγοραστεί τον Μάρτιο του 2022 από τον επιχειρηματία στον χώρο των στρωμάτων, Craig Schmeizer. Ο Schmeizer απεβίωσε στις 20 Νοεμβρίου 2025, σε ηλικία 52 ετών, και από τότε η ιδιοκτησία έχει μετατραπεί σε πεδίο σφοδρής σύγκρουσης.

Η εταιρεία που κατέχει το ακίνητο, η 111 NYC LLC, ελεγχόμενη από δύο οικογενειακά trust, έχει καταθέσει αγωγή στο Manhattan Supreme Court εναντίον της οικονόμου Hilarie Page. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η Page εξακολουθεί να διαμένει στο σπίτι μετά τον θάνατο του Schmeizer, χωρίς πλέον να έχει κανένα νόμιμο δικαίωμα παραμονής, ενώ φέρεται να εμποδίζει ακόμα και την είσοδο των εκπροσώπων της περιουσίας.

Την υπόθεση χειρίζεται η εν διαστάσει σύζυγος του εκλιπόντος, Sarah Shalev, 45 ετών, η οποία είναι διαχειρίστρια των trust και προσωπική εκπρόσωπος της διαθήκης. Όπως αναφέρεται στη μήνυση, η οικονόμος διέμενε στο ακίνητο με την άδεια του Schmeizer όσο εκείνος ζούσε, ωστόσο το δικαίωμα αυτό έληξε αυτομάτως με τον θάνατό του.

Η κατάσταση, σύμφωνα με τη Shalev, κλιμακώθηκε λίγες ημέρες μετά τον θάνατο, όταν επικοινώνησε τηλεφωνικά με την Page και έλαβε μια έντονα εχθρική απάντηση. Σε ένορκη κατάθεσή της αναφέρει πως η οικονόμος ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να φύγει και ότι δεν θα επιτρέψει την είσοδο κανενός στο σπίτι. Μάλιστα, όταν η Shalev και ένας νομικός εκπρόσωπος επιχείρησαν να μπουν στο ακίνητο τον Φεβρουάριο, αναγκάστηκαν, όπως περιγράφεται, να χτυπούν επίμονα το κουδούνι, να χτυπούν την πόρτα, ακόμα και να πετούν χιονόμπαλες στα παράθυρα για να τραβήξουν την προσοχή.

Όταν τελικά κλήθηκε κλειδαράς και άνοιξε η πόρτα, η Page φέρεται να έτρεξε ουρλιάζοντας προς την είσοδο, με αποτέλεσμα να κληθεί η αστυνομία και οι Αρχές να ζητήσουν από τους κληρονόμους να αποσυρθούν προσωρινά. Η διαμάχη έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την προηγούμενη ζωή του ζευγαριού, που κινούνταν σε κύκλους υψηλής κοινωνίας και ήταν μέλη του President’s Circle του Metropolitan Museum of Art. Το σπίτι περιγράφεται ως εξαιρετικά πολυτελές, με κουζίνα επαγγελματικού επιπέδου, τραπεζαρία για 25 άτομα, κήπο-«όαση» και κύρια κρεβατοκάμαρα με θέα σε καταπράσινο χώρο.

Πλέον όμως, το ακίνητο έχει μετατραπεί σε «πονοκέφαλο» για τους διαχειριστές της περιουσίας. Οι κληρονόμοι υποστηρίζουν ότι στο εσωτερικό υπάρχουν πολύτιμα έργα τέχνης και μια εκτεταμένη συλλογή κρασιών που πρέπει να καταγραφούν και να ασφαλιστούν άμεσα. Παράλληλα, επισημαίνεται πως δεν υπάρχει κανένα έσοδο για την κάλυψη των εξόδων συντήρησης, ενώ το σπίτι πρέπει να πωληθεί, κάτι αδύνατο χωρίς πρόσβαση σε μεσίτες και επιθεωρητές.

Η υπόθεση πήρε ακόμα πιο επείγοντα χαρακτήρα, όταν αποκαλύφθηκε ότι η ασφαλιστική κάλυψη του ακινήτου είχε λήξει. Σύμφωνα με έγγραφα, η Chubb αρνήθηκε να προσφέρει νέο συμβόλαιο, ενώ άλλη ασφαλιστική ζήτησε ασφάλιστρα που αγγίζουν τα 135.000 δολάρια ετησίως, υπό την προϋπόθεση άμεσης επιθεώρησης του σπιτιού κάτι που, όπως υποστηρίζει η πλευρά των κληρονόμων, εξακολουθεί να μπλοκάρεται, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Η 111 NYC LLC ζητά από το δικαστήριο να διατάξει την άμεση πρόσβαση στο ακίνητο, να απαγορεύσει την απομάκρυνση αντικειμένων και να επιδικάσει αποζημίωση για τη χρήση του σπιτιού, την οποία υπολογίζει σε περίπου 49.000 δολάρια τον μήνα από την ημέρα του θανάτου του Schmeizer μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της κατοχής.