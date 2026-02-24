Τεχνικό πρόβλημα σημειώθηκε τις μεσημβρινές ώρες της Καθαράς Δευτέρας σε επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο κατά την προσέγγισή του στο λιμάνι της Κω, χωρίς να αναφερθεί κίνδυνος για επιβάτες ή πλήρωμα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Λιμενικής Αρχής, το επιβατηγό-οχηματαγωγό (Ε/Γ-Ο/Γ) «ΣΤΑΥΡΟΣ» παρουσίασε δυσλειτουργία στο αριστερό πρυμναίο βαρούλκο. Το ζήτημα αντιμετωπίστηκε επιτόπου από το πλήρωμα και το πλοίο παρέμεινε στο λιμάνι μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης.

Ωστόσο, πριν τον προγραμματισμένο απόπλου για την Κάλυμνο, διαπιστώθηκε ότι ο 45χρονος πλοίαρχος είχε τραυματιστεί στο αριστερό πόδι.

Άμεσα κλήθηκε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κω. Ο πλοίαρχος παραμένει για νοσηλεία.