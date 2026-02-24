Με σημαντικά και διαρκώς αυξανόμενα προβλήματα αναχωρεί ο ΠΑΟΚ για την Ισπανία, όπου θα αντιμετωπίσει τη Θέλτα στη ρεβάνς που θα κρίνει την πρόκριση στους «16» του Europa League. Στα ήδη υπάρχοντα ζητήματα προστέθηκε και αυτό του Τάισον, ο οποίος τέθηκε εκτός αποστολής.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ ακολούθησε θεραπεία, καθώς στο παιχνίδι με την ΑΕΛ δέχθηκε χτύπημα στον γλουτό και κρίθηκε σκόπιμο να προφυλαχθεί. Έτσι, δεν θα ενισχύσει τον «Δικέφαλο» σε ένα από τα πιο απαιτητικά παιχνίδια της σεζόν.

Στα υπόλοιπα του ιατρικού δελτίου, ο Λούκα Ιβανούσετς προπονήθηκε κανονικά, ωστόσο δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην ευρωπαϊκή λίστα. Οι Κωνσταντέλιας, Ντεσπόντοφ και Πέλκας δούλεψαν ατομικά στο γήπεδο, ενώ οι Μεϊτέ, Λόβρεν και Παβλένκα υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Όσον αφορά τον Τσέχο τερματοφύλακα, οι εξετάσεις έδειξαν πως δεν υπάρχει κάταγμα στα πλευρά. Θα ακολουθήσει αγωγή ώστε να επουλωθεί το θλαστικό τραύμα που τον ταλαιπωρεί. Εκτός επιλογών βρίσκεται και ο τιμωρημένος Αντρίγια Ζίβκοβιτς.

Παρά τις δυσκολίες, ο Ράζβαν Λουτσέσκου συμπεριέλαβε στην αποστολή αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές. Διαθέσιμοι για την αναμέτρηση είναι οι: Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Νικολακούλης, Κένι, Σάντσεζ, Κεντζιόρα, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Τέιλορ, Ντούνγκα, Θυμιάνης, Ζαφείρης, Οζντόεφ, Καμαρά, Μπιάνκο, Μπέρδος, Χατσίδης, Γιακουμάκης, Γερεμέγεφ και Μύθου.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ αναχωρεί το απόγευμα για το Βίγκο, ενώ την Τετάρτη (25/02) θα πραγματοποιηθεί προπόνηση στις 19:00 στο «Μπαλαΐδος». Νωρίτερα θα διεξαχθεί η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου του Ράζβαν Λουτσέσκου και ενός εκπροσώπου των ποδοσφαιριστών.