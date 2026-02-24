Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στο Κάουνας απέναντι στη Ζάλγκιρις για την 29η αγωνιστική της EuroLeague (25/02, 20:00), ωστόσο θα παραταχθεί με σημαντικές απουσίες. Οι Σάσα Βεζένκοβ και Νίκολα Μιλουτίνοφ δεν συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή, καθώς ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς που αποκόμισαν στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Βεζένκοβ αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στη μέση, οι οποίες προέκυψαν στον τελικό απέναντι στον Παναθηναϊκό, και δεν είναι σε θέση να ενισχύσει το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα. Πρόκειται για σημαντικό πλήγμα, καθώς ο Βούλγαρος φόργουορντ πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν στη διοργάνωση, μετρώντας 19,3 πόντους, 6,9 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ κατά μέσο όρο σε 27 αγώνες, συγκεντρώνοντας 23,4 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.

Εκτός έμεινε και ο Μιλουτίνοφ, λόγω του κατάγματος στον δεξί αντίχειρα που υπέστη στον ημιτελικό με το Μαρούσι. Αν και αγωνίστηκε στον τελικό με ειδικό νάρθηκα, εξαιτίας της σημασίας του αγώνα, οι «Eρυθρόλευκοι» δεν επιθυμούν να ρισκάρουν τη συμμετοχή του σε αναμέτρηση κανονικής περιόδου της EuroLeague. Ο Σέρβος σέντερ έχει επίσης καθοριστική συμβολή φέτος, με 10,8 πόντους, 7,4 ριμπάουντ και 20,6 βαθμούς στο PIR σε 25 συμμετοχές, αγωνιζόμενος κατά μέσο όρο 22 λεπτά.

Στα θετικά για τον Γιώργο Μπαρτζώκα συγκαταλέγεται η επιστροφή του Κόρι Τζόσεφ. Ο έμπειρος Καναδός γκαρντ ξεπέρασε τη θλάση που τον ταλαιπωρούσε και τίθεται κανονικά στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας για την αναμέτρηση στο Κάουνας, ενισχύοντας την περιφερειακή γραμμή της ομάδας. Παράλληλα, εκτός αποστολής έμειναν και οι Γιαννούλης Λαρεντζάκης και Όμηρος Νετζήπογλου.