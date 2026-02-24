Ο Ολυμπιακός μπορεί να έχασε εύκολα το Κύπελλο από τον Παναθηναϊκό, όμως όλοι ξέρουν στο Λιμάνι πως αν στο τέλος της σεζόν έχουν κατακτήσει και τις δύο κούπες, πρωτάθλημα και Ευρωπαϊκό ή μόνο την Ευρωλίγκα, ουδείς θα θυμάται τι έγινε τον Φεβρουάριο στο Ηράκλειο.

Αυτό είναι το μήνυμα που προσπάθησαν να περάσουν τόσο ο Γιώργος Μπαρτζώκας όσο και οι αδερφοί Αγγελόπουλοι στους παίκτες και περιμένουν άμεσα αντίδραση. Βέβαια, όλοι γνωρίζουν ότι η φετινή σεζόν είναι ορόσημο για τους Πειραιώτες, μετά και την τεράστια οικονομική υπέρβαση της διοίκησης και η κατάκτηση της κούπας στο ΟΑΚΑ είναι… μονόδρομος!

Άλλωστε το καλοκαίρι, με κούπα ή χωρίς, θα υπάρξουν αρκετές αλλαγές. Το μέλλον του Γιώργου Μπαρτζώκα και ποιοι παίκτες «παίζουν» πλέον και για τα συμβόλαιά τους. Διαβάστε στο sportdog.gr