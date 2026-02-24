Σε νέα προαγωγή προχώρησε η ηγεσία της Βόρειας Κορέας, καθώς η Κιμ Γιο Τζονγκ, η επιδραστική αδελφή του ηγέτη της χώρας Κιμ Γιονγκ Ουν, ανέλαβε καθήκοντα διευθύντριας τμήματος στο Κόμμα Εργαζομένων της Κορέας. Την εξέλιξη μετέδωσαν την Τρίτη τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Πιονγιάνγκ.

Η απόφαση ελήφθη τη Δευτέρα, κατά την πρώτη ολομέλεια της 9ης Κεντρικής Επιτροπής του κυβερνώντος κόμματος, σύμφωνα με το Κεντρικό Πρακτορείο Ειδήσεων της Κορέας (KCNA). Στο ίδιο πλαίσιο, η Κιμ Γιο Τζονγκ επανήλθε και ως αναπληρωματικό μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής, έπειτα από απουσία πέντε ετών από το συγκεκριμένο όργανο.

Το KCNA δεν διευκρίνισε ποιο ακριβώς κομματικό τμήμα θα τεθεί υπό την ηγεσία της, ωστόσο εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να επιβλέπει τις διακορεατικές υποθέσεις. Το υπουργείο Ενοποίησης της Νότιας Κορέας ανέφερε ότι παρακολουθεί στενά το ενδεχόμενο η Κιμ Γιο Τζονγκ να αναλάβει ενισχυμένο ρόλο στις σχέσεις με τη Σεούλ ή στη διαμόρφωση της εξωτερικής στρατηγικής της Πιονγιάνγκ, σύμφωνα με το πρακτορείο Yonhap.

Κατά τη διάρκεια της ολομέλειας, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Κιμ Γιονγκ Ουν, εξελέγησαν επίσης βασικά ηγετικά όργανα του κόμματος, όπως το Πολιτικό Γραφείο, η Γραμματεία και η Κεντρική Στρατιωτική Επιτροπή, ενώ ξεκίνησαν οι συζητήσεις για ένα νέο πενταετές σχέδιο πολιτικής.

Στην τοποθέτησή του, ο Κιμ Γιονγκ Ουν τόνισε ότι η νέα ηγεσία που εξελέγη έχει μπροστά της ένα «βαρύ και ιερό καθήκον» για την υλοποίηση των στόχων που τέθηκαν στο τελευταίο συνέδριο του κόμματος. Αναγνώρισε ότι τα επόμενα πέντε χρόνια ενδέχεται να χαρακτηρίζονται από δύσκολες εσωτερικές και εξωτερικές συνθήκες, υπογραμμίζοντας ωστόσο την ανάγκη διατήρησης της στρατηγικής πρωτοβουλίας, ενίσχυσης της κρατικής ισχύος και βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου.