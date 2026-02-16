Σε μια εξέλιξη με σοβαρές γεωπολιτικές προεκτάσεις, η 13χρονη κόρη του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, φέρεται να έχει οριστεί ως διάδοχός του στην ηγεσία της χώρας, σύμφωνα με νέα έκθεση που επικαλείται η νοτιοκορεατική υπηρεσία πληροφοριών. Ωστόσο, το ενδεχόμενο διαδοχής της Κιμ Τζου Αέ ενδέχεται να οδηγήσει σε μια επικίνδυνη εσωτερική σύγκρουση εξουσίας, με πιθανή αντίπαλο την ίδια της τη θεία, Κιμ Γιο Γιονγκ.

Η Κιμ Τζου Αέ, το μοναδικό παιδί του Κιμ Γιονγκ Ουν που είναι γνωστό δημόσια, έχει επιλεγεί να ηγηθεί του πυρηνικά εξοπλισμένου απομονωμένου κράτους μετά τον θάνατο του πατέρα της, σύμφωνα με πληροφορίες της νοτιοκορεατικής κατασκοπείας. Ο σημερινός ηγέτης της Βόρειας Κορέας είναι 42 ετών και στο παρελθόν αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα παχυσαρκίας.

Οι νοτιοκορεατικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι η ανήλικη, η οποία έχει ήδη φτάσει σε ύψος παρόμοιο με εκείνο του πατέρα της, έχει ξεκινήσει την εκπαίδευσή της προκειμένου να αναλάβει μελλοντικά την ηγεσία της δυναστείας των Κιμ. Ωστόσο, όταν έρθει η στιγμή της διαδοχής, ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με άμεση πρόκληση από τη θεία της, η οποία θεωρείται εξαιρετικά ισχυρή πολιτικά και στρατιωτικά.

Σύμφωνα με τον Ρα Τζονγκ Γιλ, πρώην πρέσβη της Νότιας Κορέας στο Ηνωμένο Βασίλειο και πρώην αναπληρωτή διευθυντή της υπηρεσίας πληροφοριών της Σεούλ, η Κιμ Γιο Γιονγκ, ηλικίας 38 ετών, διαθέτει σημαντική στήριξη στο εσωτερικό του καθεστώτος. Όπως δήλωσε στην εφημερίδα The Telegraph, σε ένα πολιτικό σύστημα όπου οι δολοφονίες αντιπάλων, ακόμη και συγγενών, δεν αποτελούν εξαίρεση, μια σύγκρουση εξουσίας θεωρείται πιθανή.

«Εξαρτάται από τον χρόνο, αλλά πιστεύω ότι αν η Κιμ Γιο Γιονγκ θεωρούσε πως έχει πιθανότητες να γίνει η ανώτατη ηγέτιδα, τότε θα το επιχειρούσε», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «δεν έχει κανέναν λόγο να συγκρατηθεί από την υλοποίηση του δικού της πολιτικού σχεδίου», επισημαίνοντας πως μια σύγκρουση εξουσίας είναι «πιθανή».

Η Πιονγκγιάνγκ έχει βιώσει παρόμοια γεγονότα στο παρελθόν, όταν ο Κιμ Γιονγκ Ουν ανέλαβε την εξουσία από τον πατέρα του το 2011. Τότε, ο νεαρός ηγέτης στράφηκε εναντίον του θείου και πολιτικού του μέντορα, Τζανγκ Σονγκ Τάεκ. Ο Τζανγκ συνελήφθη με κατηγορίες για «αντικομματικές, αντεπαναστατικές και φατριαστικές ενέργειες», κρίθηκε ένοχος και εκτελέστηκε δια τυφεκισμού το 2013.

Παράλληλα, ο ετεροθαλής αδελφός του Κιμ Γιονγκ Ουν, Κιμ Γιονγκ Ναμ, ο οποίος είχε θεωρηθεί διάδοχος στο παρελθόν, δολοφονήθηκε το 2017 στο διεθνές αεροδρόμιο της Κουάλα Λουμπούρ στη Μαλαισία. Δύο γυναίκες άλειψαν στο πρόσωπό του τον θανατηφόρο νευροτοξικό παράγοντα VX, πιστεύοντας ότι συμμετείχαν σε φάρσα για ιαπωνική εκπομπή στο YouTube. Η δολοφονία πραγματοποιήθηκε ενώ τέσσερις Βορειοκορεάτες πράκτορες παρακολουθούσαν από απόσταση, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian εκείνης της περιόδου.

Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας (NIS) δήλωσε ότι παρακολουθεί στενά την Κιμ Τζου Αέ, επισημαίνοντας ότι θα έχει ιδιαίτερη σημασία εάν συνοδεύσει τον πατέρα της στο συνέδριο του Εργατικού Κόμματος που έχει προγραμματιστεί για αργότερα μέσα στον μήνα.

Η πρώτη δημόσια εμφάνιση της Κιμ Τζου Αέ καταγράφηκε σε δοκιμή διηπειρωτικού πυραύλου τον Νοέμβριο του 2022. Έκτοτε, έχει συνοδεύσει τον πατέρα της σε ολοένα και περισσότερες δημόσιες εκδηλώσεις, μεταξύ των οποίων δοκιμές όπλων, στρατιωτικές παρελάσεις και εγκαίνια εργοστασίων, σύμφωνα με τη Σεούλ.

Η ανήλικη βρέθηκε επίσης στο πλευρό του Κιμ Γιονγκ Ουν κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, επίσκεψη που αποτέλεσε την πρώτη του σύνοδο με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ μετά από έξι χρόνια.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της NIS προς τους νομοθέτες, οι δημόσιες εμφανίσεις της Κιμ Τζου Αέ σε γεγονότα υψηλού συμβολισμού υποδηλώνουν ότι προορίζεται να διαδεχθεί τον πατέρα της, παρά τη βαθιά συντηρητική κουλτούρα της Βόρειας Κορέας και την παράδοση ανδροκρατούμενης ηγεσίας.