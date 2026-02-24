Η Χαμάς χαιρέτισε σήμερα την ανακοίνωση που εξέδωσαν χθες Δευτέρα σχεδόν 20 χώρες, οι οποίες καταδίκασαν τα μέτρα που έλαβε πρόσφατα το Ισραήλ για να ενισχύσει τον έλεγχό του επί της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης και ζήτησε από τα κράτη αυτά να επιβάλουν «αποτρεπτικές κυρώσεις» στην ισραηλινή κυβέρνηση.

Στις αρχές του μήνα το Ισραήλ έλαβε σειρά μέτρων προκειμένου να ενισχύσει τον έλεγχο που ασκεί στη Δυτική Όχθη, την οποία κατέλαβε το 1967, ακόμη και σε περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Παλαιστινιακής Αρχής με βάση τις συμφωνίες του Όσλο, που υπεγράφησαν τη δεκαετία του 1990.

Χθες σχεδόν 20 χώρες – από τη Βραζιλία ως τη Σαουδική Αραβία, τη Γαλλία και την Ισπανία – καταδίκασαν «με τον πιο έντονο τρόπο» τα μέτρα αυτά και κατήγγειλαν «μια ξεκάθαρη στρατηγική που έχει στόχο να αλλάξει η κατάσταση επί του πεδίου και να συνεχιστεί η ντε φάκτο, απαράδεκτη προσάρτηση».

«Οι ενέργειες αυτού του είδους αποτελούν εσκεμμένη και άμεση επίθεση εναντίον της βιωσιμότητας του παλαιστινιακού κράτους και της εφαρμογής της λύσης των δυο κρατών», πρόσθετε η κοινή ανακοίνωση, που καλεί την ισραηλινή κυβέρνηση «να επανεξετάσει αμέσως αυτές τις αποφάσεις της» και να «σεβαστεί τις διεθνείς υποχρεώσεις της».

Η Χαμάς εκτίμησε σήμερα ότι η ανακοίνωση αυτή αποτελεί «ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για την αντιμετώπιση των επεκτατικών σχεδίων της (ισραηλινής) κατοχής, που παραβιάζουν ανοικτά το διεθνές δίκαιο και τις αποφάσεις του ΟΗΕ».

Παράλληλα η παλαιστινιακή οργάνωση κάλεσε τις χώρες που υπέγραψαν την ανακοίνωση, όπως και «όλες τις χώρες του κόσμου», να υιοθετήσουν «αποτρεπτικές κυρώσεις και να ασκήσουν πίεση στη φασιστική κυβέρνηση κατοχής προκειμένου να σταματήσει τις πολιτικές της που έχουν στόχο να επιβάλουν την προσάρτηση, τον εποικισμό και τους αναγκαστικούς εκτοπισμούς».

Ο ισραηλινός εποικισμός της Δυτικής Όχθης έχει ενταθεί υπό την κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, μίας από τις πιο δεξιές στην ιστορία του Ισραήλ, και κυρίως μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Εκτός από την Ανατολική Ιερουσαλήμ, την οποία κατέλαβε και προσάρτησε το Ισραήλ το 1967, περισσότεροι από μισό εκατομμύριο Ισραηλινοί ζουν σήμερα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη σε οικισμούς που θεωρούνται παράνομοι από τον ΟΗΕ βάσει του διεθνούς δικαίου, ανάμεσα σε περίπου τρία εκατομμύρια Παλαιστίνιους.