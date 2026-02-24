Για όσα είπε ο Νίκος Δένδιας σε κομματική εκδήλωση της ΝΔ για τα ποσοστά του κόμματος στις δημοσκοπήσεις, αλλά και για όσα σχολίασε ο Μακάριος Λαζαρίδης, ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Η αποσπασματική παράθεση μέρους ομιλιών ή συνεντεύξεων είναι κάτι το οποίο συμβαίνει. Επισήμανα ότι είναι μια ομιλία που παρέθετε το κυβερνητικό έργο και στη συνέχεια βγήκαν τίτλοι ότι απάντησα στον Υπουργό Άμυνας», είπε. Και πρόσθεσε: «Δεν υπάρχει άνθρωπος στο κόμμα και στην κυβέρνηση που να μην θέλει άλλη μια νίκη. Στο τέλος αποφασίζουν οι πολίτες. Δεν μπορεί να θυμηθεί κάποιος κυβέρνηση δεύτερης 4ετιας με τέτοια ανθεκτικότητα. Το τι θα γίνει στο τέλος θα το αποφασίσουν οι πολίτες».

Ειδικά για την κριτική του Μακάριου Λαζαρίδη στο Νίκο Δένδια τόνισε: «Δεν έχω να προσθέσω κάτι. Ένα κυβερνητικό στέλεχος που είναι και εκλεγμένος βουλευτής πολύ καλά κάνει και πηγαίνει στις κομματικές εκδηλώσεις. Νομίζω ότι μεγεθύνθηκε το θέμα. Στόχος είναι με τα παραδοτέα να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».

Δεύτερη συνάντηση Γεραπετρίτη – Ρούμπιο σε ένα χρόνο

Ο Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθείς για τη συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο, τη χαρακτήρισε σημαντική και επισήμανε ότι «Είναι από τους ελάχιστους που συναντά για δεύτερη φορά σε έναν χρόνο τον Αμερικανό ομόλογό του. Είναι η καλύτερη απάντησε σε όσους είχαν σπεύσει να μιλήσουν για απομόνωση της Ελλάδας από τις ΗΠΑ. Για την ατζέντα θα είναι ζητήματα διμερούς ενδιαφέροντος, οι ευρωατλαντικές σχέσεις».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διέψευσε κατηγορηματικά ότι η κυβέρνηση σκοπεύει να καταργήσει τον θρησκευτικό όρκο του Προέδρου της Δημοκρατίας λέγοντας: «Είναι αστεία τα δημοσιεύματα και δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Εντάσσονται στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. Δεν υπάρχει καμία τέτοια πρόθεση».

Για τις εξελίξεις όσον αφορά στο θέμα των εκταφών θυμάτων των Τεμπών ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να μπει η κυβέρνηση σε αντιπαράθεση με συγγενείς. «Ως προς την συγκάλυψη θυμάστε που κατέληξε το αφήγημα της αντιπολίτευσης. Να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Το περσινό πάθημα της αντιπολίτευσης και μέρους της αντιπολίτευσης μόνο κακό έκανε σε όλους. Το δυστύχημα διερευνάται. Κανένας σχολιασμός», είπε.

Για το θέμα των φωτογραφιών των 200 εκτελεσθέντων και που θα εκτεθούν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι θα εκδοθεί αναλυτικό χρονοδιάγραμμα το υπουργείο Πολιτισμού. «Μιλάμε για ιστορικά αρχεία που ανήκουν σε όλους τους πολίτες και έχουν ξεχωριστή σημασία για τους συγγενείς των ανθρώπων αυτών», τόνισε.

«Ασχολούμαστε με το δέντρο και χάνουμε το δάσος»

Στις ερωτήσεις που δέχθηκε για το επεισόδιο στο νοσοκομείο της Νίκαιας και τα όσα καταλογίζει η κυβέρνηση στον Άδωνι Γεωργιάδη τόνισε μεταξύ άλλων: «Νομίζω ότι ασχολούμαστε πολύ με το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Χάσαμε πολλά χρόνια και πλέον έχουμε μια κυβέρνηση που κατάργησε τα άβατα. Μια φασιστική ενέργεια όπως να μην επιτρέπεις να μπει κάποιος σε ένα πανεπιστήμιο την βαφτίζαμε επαναστατική. Είναι αυτονόητο δικαίωμα κάθε πολίτη να διαδηλώνει αλλά δεν είναι θέμα να συζητάμε ότι είναι κανονικό να εμποδίζεται ένας υπουργός να μπει σε ένα νοσοκομείο. Όλα αυτά δεν έχουν σχέση με τη δημοκρατία. Μην ανοίγουμε θέματα που έχουν κλείσει εδώ και χρόνια. Ο υπουργός αναγκάζεται να αμύνεται. Δεν μπορούμε να εξισώνουμε τον θύτη με το θύμα».