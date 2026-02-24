Την αντίθεσή της «σε οποιαδήποτε σκέψη για αλλαγή των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης που θα συμπαρασύρει όλο τον δημόσιο τομέα» εξέφρασε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων στο πλαίσιο συναντήσεων για τη συνταγματική αναθεώρηση.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, το προεδρείο της Ένωσης στα πλαίσια της έναρξης της διαδικασίας Συνταγματικής Αναθεώρησης, επισκέφθηκε τον εισηγητή της πλειοψηφίας, κ. Ευρυπίδη Στυλιανίδη, «προκειμένου να γίνει ανταλλαγή απόψεων και να εκφραστούν οι θέσεις μας για την ανάγκη αλλαγών ως προς τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας των Ανωτάτων Δικαστηρίων και την απαγόρευση κατάληψης δημοσίων θέσεων από αφυπηρετούντες δικαστικούς λειτουργούς».

«Δηλώσαμε την αντίθεσή μας σε οποιαδήποτε σκέψη για αλλαγή των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης που θα συμπαρασύρει όλο τον δημόσιο τομέα» ανέφερε η Ένωση στην ανακοίνωσή της σημειώνοντας ότι δεσμεύτηκαν να καταθέσουν ολοκληρωμένη πρόταση αφού προηγηθεί διάλογος και εσωτερική ψηφοφορία των μελών.

«Το επόμενο διάστημα η Ένωση θα επιδιώξει συναντήσεις και με τα πολιτικά κόμματα της αντιπολίτευσης» τονίζει.