Ο Μικέλε Ντι Γκρεγκόριο διανύει μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο και στη Γιουβέντους έχει ανοίξει συζήτηση για τη θέση του τερματοφύλακα. Μετά το λάθος του στον αγώνα με την Κόμο – που ακολούθησε εκείνο απέναντι στην Ίντερ – αλλά και το ανησυχητικό στατιστικό των 13 γκολ που έχει δεχθεί η ομάδα στο πρώτο σουτ των αντιπάλων προς την εστία, ο Λουτσιάνο Σπαλέτι εξετάζει το ενδεχόμενο αλλαγής κάτω από τα δοκάρια.

Ο Ιταλός τεχνικός σκέφτεται, στο πλαίσιο του φυσιολογικού ροτέισον αλλά και της ανάγκης να προστατεύσει τον βασικό του γκολκίπερ στην πιο δύσκολη φάση της θητείας του στο Τορίνο, να δώσει φανέλα βασικού στον Ματία Περίν στη ρεβάνς των πλέι οφ του Champions League απέναντι στη Γαλατασαράι. Προς το παρόν πρόκειται για σκέψη και όχι για ειλημμένη απόφαση, όμως βρίσκεται στο μυαλό του πρώην ομοσπονδιακού τεχνικού της Ιταλίας.

Η στήριξη στον Ντι Γκρεγκόριο

Παρά τη δύσκολη συγκυρία, ο Σπαλέτι δεν έχει στοχοποιήσει ποτέ δημόσια τον Ντι Γκρεγκόριο. Αντίθετα, μετά τον αγώνα με την Κόμο έσπευσε να τον στηρίξει, τονίζοντας πως δεν φέρει περισσότερη ευθύνη από τους συμπαίκτες του και ότι τα λάθη είναι συλλογικά, είτε πρόκειται για ένα κακό γύρισμα της μπάλας είτε για μια κακή αντίδραση του τερματοφύλακα.

Ωστόσο, όταν τα λάθη επαναλαμβάνονται, ο προβληματισμός γίνεται αναπόφευκτος. Επιπλέον, υπάρχει και η ψυχολογική διάσταση: ο Ντι Γκρεγκόριο αναγκάστηκε να κλείσει τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξαιτίας προσβλητικών μηνυμάτων, ενώ στο «Allianz Stadium» έχει αρχίσει να διαμορφώνεται κλίμα αμφισβήτησης προς το πρόσωπό του. Όλα αυτά ενισχύουν το ενδεχόμενο να πάρει την ευκαιρία ο Περίν.

Η σεζόν του Περίν

Ο δεύτερος τερματοφύλακας της Γιουβέντους δεν έχει εντυπωσιάσει στις επτά συνολικά εμφανίσεις του φέτος και έχει επίσης συμβάλει – σε αγώνες με Λάτσιο, δύο φορές με Κάλιαρι και στο Κύπελλο με την Αταλάντα – στο αρνητικό στατιστικό των γκολ που δέχεται η ομάδα στο πρώτο σουτ του αντιπάλου. Παρ’ όλα αυτά, στη φετινή του τελευταία χρονιά στο Τορίνο έχει ξεχωρίσει περισσότερο για την παρουσία του στα αποδυτήρια παρά για τις επιδόσεις του στον αγωνιστικό χώρο.

Δεν είναι τυχαίο ότι τόσο το περασμένο καλοκαίρι όσο και τον Ιανουάριο επιχείρησε να βρει νέα ομάδα, αναζητώντας ρόλο βασικού. Ενδεχομένως, όμως, να τον βρει άμεσα, καθώς δεν αποκλείεται να αγωνιστεί βασικός απέναντι στη Γαλατασαράι, στην τέταρτη φετινή του συμμετοχή στο Champions League.

Ο Σπαλέτι συνεχίζει να σκέφτεται. Η εμπιστοσύνη προς τον Ντι Γκρεγκόριο παραμένει, αλλά ίσως ήρθε η στιγμή να μειωθεί η πίεση που δέχεται…