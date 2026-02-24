Νέο βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας καταγράφει με απόλυτη σαφήνεια τη στιγμή που η αφρώδης επένδυση στην οροφή του μπαρ Λε Κονστελασιόν τυλίγεται στις φλόγες από τις σπίθες ενός πυρσού το βράδυ της Πρωτοχρονιάς, προκαλώντας τη φονική πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας. Η στιγμιαία αυτή ανάφλεξη, η οποία ωστόσο περνά απαρατήρητη μέσα στο κλίμα των εορτασμών, αποτυπώνεται σε νέο οπτικό υλικό που εξασφάλισε το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV.

Στα πλάνα διακρίνεται ξεκάθαρα η αφρώδης ακουστική μόνωση που είναι κολλημένη στο ταβάνι να παίρνει φωτιά ακαριαία. Η έρευνα έχει ήδη καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η πυρκαγιά, η οποία προκάλεσε τον θάνατο 41 ανθρώπων και τον τραυματισμό 115, ξεκίνησε από αυτά τα αφρώδη υλικά, τα οποία άναψαν όταν ήρθαν σε επαφή με πυρσούς που ήταν τοποθετημένοι πάνω σε φιάλες σαμπάνιας.

Στο βίντεο εμφανίζεται η Σιάν, σερβιτόρα γαλλοελβετικής καταγωγής του Λε Κονστελασιόν, η οποία έχασε τη ζωή της στη φωτιά, καθισμένη στους ώμους του Ματιέ, επίσης σερβιτόρου, που τραυματίστηκε σοβαρά. Η νεαρή γυναίκα φορά κράνος και κρατά στα χέρια της δύο μπουκάλια σαμπάνιας διακοσμημένα με αναμμένα κεριά.

Οι δύο εργαζόμενοι περιβάλλονται από ομάδα ατόμων που κρατούν επίσης μπουκάλια με πυρσούς. Πριν απομακρυνθούν πιο βαθιά στον χώρο του μπαρ για να συνεχίσουν τον εορτασμό, η νεαρή σηκώνει ελαφρώς το δεξί της χέρι. Οι σπίθες από τα κεριά, που ήδη περνούσαν πολύ κοντά στην οροφή, έρχονται για ελάχιστο χρονικό διάστημα σε άμεση επαφή με την ακουστική μόνωση, η οποία αναφλέγεται ακαριαία.

Η ομάδα απομακρύνεται συνεχίζοντας τον εορτασμό της έλευσης του νέου έτους, φωνάζοντας από χαρά και χορεύοντας, την ώρα που η αφρώδης επένδυση στην οροφή συνεχίζει να καίγεται χωρίς κανείς να αντιληφθεί άμεσα την έναρξη της πυρκαγιάς.

Η ακουστική μόνωση στο επίκεντρο της έρευνας

Οι ιδιοκτήτες του μπαρ, Ζακ Μορέτι και Τζέσικα Μορέτι, καθώς και οι εργαζόμενοι του καταστήματος, έχουν κληθεί επανειλημμένα να καταθέσουν στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγεται μετά την τραγωδία.

Κατά τις καταθέσεις τους, αναφέρθηκαν εκτενώς στην παρουσία της ακουστικής αφρώδους μόνωσης στην οροφή. Αν και βίντεο που είχε τραβηχτεί από εργαζόμενο πριν από την παραμονή της Πρωτοχρονιάς έδειχνε ότι η κατάσταση της μόνωσης δεν ήταν καλή, οι δικηγόροι των ιδιοκτητών υποστήριξαν ότι το υλικό είχε «ελεγχθεί επανειλημμένα» και ότι «κανείς δεν είχε διατυπώσει κάποια παρατήρηση». Ο ίδιος ο Ζακ Μορέτι δήλωσε ότι είχε απευθυνθεί σε εξειδικευμένη εταιρεία, η οποία του είχε συστήσει τη συγκεκριμένη ηχομονωτική επένδυση.

Παράλληλα, οι έρευνες αποκάλυψαν σοβαρές ελλείψεις στους ελέγχους του καταστήματος κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών, καθώς το μπαρ είχε ελεγχθεί μόλις τρεις φορές μέσα σε διάστημα δέκα ετών. Στο πλαίσιο αυτό, τόσο ο πρώην όσο και ο νυν επικεφαλής της υπηρεσίας δημόσιας ασφάλειας του δήμου Κραν Μοντάνα έχουν τεθεί υπό διερεύνηση για την υπόθεση.