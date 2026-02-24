Απρόσμενη τροπή πήρε η διάρρηξη που σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα σε μία κάβα σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης, καθώς την ώρα που ο ένας από τους δύο κλέφτες είχε μπουκάρει στο κατάστημα, έφτασε ο ιδιοκτήτης στο σημείο και βρέθηκε αντιμέτωπος με τον διαρρήκτη.

Το περιστατικό έγινε σήμερα τα ξημερώματα λίγο μετά τις 04:30. Δύο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους προσέγγισαν την κάβα επί της οδού Επταπυργίου, στις Συκιές. Μόλις έφτασαν έξω από το κατάστημα, έπιασαν αμέσως δουλειά. Ο ένας ανέλαβε να μπουκάρει στο κατάστημα, ενώ ο άλλος πήρε τον ρόλο του «τσιλιαδόρου».

Ο άνδρας που ανέλαβε τη διάρρηξη σκαρφάλωσε αρχικά σε κάγκελα και στη συνέχεια έσπασε ένα παράθυρο πάνω από την είσοδο του καταστήματος, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στο εσωτερικό του.

Στη συνέχεια πήδηξε στον χώρο του καταστήματος και κατευθύνθηκε αμέσως προς το ταμείο, όπου και βρήκε ένα μικρό χρηματικό ποσό. Αφού το άρπαξε, επιχείρησε να σκαρφαλώσει προς το παράθυρο από το οποίο και μπήκε στον χώρο της κάβας.

Για κακή του τύχη, όμως, την ώρα που σκαρφάλωνε έφτασε στο σημείο ο ιδιοκτήτης της κάβας, ο οποίος εκείνη την ώρα θα άνοιγε την επιχείρησή του.

Ο πρώτος που τον αντικρίζει είναι ο τσιλιαδόρος, ο οποίος το βάζει αμέσως στα πόδια και γίνεται καπνός. Στη συνέχεια ο διαρρήκτης, που επιχειρούσε να βγει από το κατάστημα και αντιλήφθηκε ότι κάτι είχε στραβώσει, πέταξε ένα εργαλείο προς τον ιδιοκτήτη, μπήκε ξανά στο κατάστημα και, αφού έριξε αντικείμενα από τα ράφια, κρύφτηκε στο εσωτερικό του.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις που έψαξαν όλους τους χώρους του καταστήματος, για να εντοπίσουν τον διαρρήκτη.

Τελικά τον εντόπισαν στο φρεάτιο του ασανσέρ, όπου είχε κρυφτεί, σύμφωνα με το thestival.gr. Έσπασαν τη γυψοσανίδα για να μπορέσουν να τον βγάλουν και του πέρασαν χειροπέδες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης ήταν γνώριμος των Αρχών.