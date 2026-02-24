Στα 3,7 δισ. ευρώ υπολογίζεται σύμφωνα με τον ΑΔΜΗΕ η ελάφρυνση των καταναλωτών για την περίοδο 2026-2034 από τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών με την ηπειρωτική χώρα.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει ο ΑΔΜΗΕ:

Με την πλήρη διασύνδεση των Κυκλάδων και τη διπλή διασύνδεση της Κρήτης, με την Αττική και την Πελοπόννησο, η εξοικονόμηση των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) από το 2026 έως το 2030 εκτιμάται μεσοσταθμικά στα 550 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο. Επιπλέον, με την ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων και των νησιών του Βορείου Αιγαίου στο ηπειρωτικό ηλεκτρικό σύστημα από το 2031, η ετήσια εξοικονόμηση από τις χρεώσεις ΥΚΩ αναμένεται σχεδόν να διπλασιαστεί στο 1 δισ. ευρώ.

Το καθαρό οικονομικό όφελος για τους καταναλωτές λόγω της κατασκευής και λειτουργίας των νέων ηλεκτρικών διασυνδέσεων είναι πολύ υψηλό, με την ελάφρυνση των καταναλωτών να εκτιμάται στα 416 εκατ. ευρώ κατά μέσο όρο ετησίως, καθότι η εξοικονόμηση που προκύπτει από τη μείωση των χρεώσεων ΥΚΩ είναι υπερδιπλάσια του συνόλου των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος για την ίδια περίοδο.

Σημειώνεται ότι στα παραπάνω ποσά έχει ληφθεί υπόψη το κόστος διατήρησης των απαραίτητων συμβατικών μονάδων σε «ψυχρή εφεδρεία» καθώς και η πλήρης αντικατάσταση του πετρελαίου mazut, το οποίο μέχρι σήμερα χρησιμοποιείται ως καύσιμο για την τοπική ηλεκτροπαραγωγή σε μη διασυνδεδεμένα νησιά, με το σχεδόν τριπλάσιου κόστους diesel, το αργότερο από το 2031 και μετά για περιβαλλοντικούς λόγους. Εφόσον τα νησιά παρέμεναν μη διασυνδεδεμένα, η αλλαγή αυτή θα προκαλούσε σημαντικές αυξήσεις, οι οποίες θα μετακυλίονταν σε όλους τους λογαριασμούς ρεύματος.

Είναι αξιοσημείωτο δε ότι το ύψος της εξοικονόμησης των ΥΚΩ από τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις -που αθροίζει σε περίπου 7 δισ. ευρώ έως το 2034- είναι άμεσα συγκρίσιμο με τον προϋπολογισμό του δεκαετούς επενδυτικού σχεδιασμού του Διαχειριστή -που με ορίζοντα το 2034 ανέρχεται σε 7,5 δισ. ευρώ- και ενδεικτικό για την ταχύτατη απόσβεση των έργων του.