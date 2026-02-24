Τα επεισόδια που σημειώθηκαν κατά την επίσκεψη του Άδωνι Γεωργιάδη στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, την περασμένη εβδομάδα, σχολίασε η Σοφία Βούλτεψη.

Με αφορμή τα μανικετόκουμπα με αμερικανικά σύμβολα που φορούσε ο υπουργός Υγείας, ο οποίος έκανε λόγο για «δράκουλες-κομμουνιστές» που πήγε να αντιμετωπίσει, η κ. Βούλτεψη αναφέρθηκε στους «200» της Καισαριανής.

Η κ. Βούλτεψη υποστήριξε στον αέρα του Action24 ότι οι σημερινοί κομμουνιστές δεν έχουν σχέση με τους κομμουνιστές της Καισαριανής, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «αυτοί με μια σφαλιάρα φεύγουν».

Ο δημοσιογράφος της εκπομπής εξέφρασε τη διαφωνία του, ενώ η συζήτηση συνεχίστηκε σε υψηλούς τόνους.