Τέσσερα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ημέρα που η Ρωσία ξεκίνησε την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία. Τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη αυτού του πολέμου, οι διπλωματικές διαδικασίες προχωρούν, αλλά με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς.

Το καλύτερο που μπορεί να ειπωθεί για τις συνομιλίες είναι ότι συνεχίζονται.

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, πιστεύει ότι μπορεί ακόμη να κερδίσει αυτόν τον πόλεμο. Και δεν έχει αλλάξει τους στόχους του για την εξάλειψη της Ουκρανίας ως ανεξάρτητο κυρίαρχο έθνος, σημειώνει σε ανάλυσή του για το βρετανικό Sky News ο Dominic Waghorn, συντάκτης διεθνών θεμάτων.

Οι πρόσφατες ανατροπές των δυνάμεων στο πεδίο της μάχης δεν έχουν κλονίσει καμία από τις πεποιθήσεις του Πούτιν. Επομένως, υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες για την ειλικρίνειά του στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό αυτού του πολέμου.

Η Ρωσία συνεχίζει να ζητά να της παραχωρηθούν εδάφη μέσω της διπλωματίας. Πρόκειται για εδάφη για τα οποία δεκάδες χιλιάδες Ρώσοι έχασαν τη ζωή τους, προσπαθώντας μάταια να τα κατακτήσουν.

Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές φαίνεται να συνεχίζουν να τους ενθαρρύνουν. Ο Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος δηλώνει ότι δεν θεωρεί τον Πούτιν κακό άνθρωπο, σύμφωνα με πληροφορίες, εξακολουθεί να πιέζει τους Ουκρανούς να παραδώσουν ολόκληρο το Ντονμπάς.

Οι Ουκρανοί πιστεύουν ότι αυτός και ο προϊστάμενός του στον Λευκό Οίκο παρασύρονται από φανταστικές επιχειρηματικές συμφωνίες που προσφέρει η Ρωσία. Ο οικονομικός σύμβουλος του Πούτιν, Κιρίλ Ντμίτριεφ, λέει ότι θα είναι διαθέσιμες συμφωνίες αξίας 14 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, μόλις αποκατασταθούν οι σχέσεις.

Η ιστορία των αμερικανικών επενδύσεων στη Ρωσία δεν υποστηρίζει έναν τόσο αισιόδοξο ενθουσιασμό, καθώς είναι γεμάτη από διαφθορά, υπεξαίρεση, φυλακίσεις ή δολοφονίες συνεργατών, γράφει ο Waghorn.

Οι Ουκρανοί είναι μπερδεμένοι από τη συνεχιζόμενη πεποίθηση του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος θα έχει μόνο μία κατάληξη, ότι δεν έχουν κανένα χαρτί στο χέρι και ότι πρέπει να υπογράψουν μια κακή συμφωνία, αλλιώς…

Θα ήταν αδύνατο να παραδοθεί το Ντονμπάς χωρίς δημοψήφισμα και αδιανόητο ότι μια ψηφοφορία του κόσμου θα το ενέκρινε.

Η αντίληψη στο Κίεβο είναι, με κάποια δικαιολογία, ότι η ομάδα του Τραμπ δεν είναι ένας δίκαιος ή ειλικρινής μεσολαβητής σε αυτές τις διαπραγματεύσεις.

Πρόσφατα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι «δεν είναι δίκαιο» ο Τραμπ να ζητά συνεχώς από τη χώρα του να συμβιβαστεί, προσθέτοντας ότι «η ειρήνη δεν θα επιτευχθεί, αν η νίκη δοθεί στη Ρωσία».

Ένας παραληρηματικός επιτιθέμενος, μεροληπτικοί μεσολαβητές και θύματα μιας τετραετούς, απρόκλητης και δολοφονικής εισβολής που απέχουν πολύ από το να έχουν νικηθεί. Δεν είναι οι βέλτιστες συνθήκες για διπλωματικές προσπάθειες.

Ο Γουίτκοφ λέει ότι σημειώνεται «σημαντική πρόοδος». Δεν υπάρχουν, ωστόσο, πολλά σημάδια για αυτό, όπως καταλήγει ο Waghorn.