Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα 2-0 στο πρώτο ματς με τη Λεβερκούζεν στο «Γ. Καραϊσκάκης», με αποτέλεσμα να βρίσκεται σε δύσκολη θέση για την πρόκριση στους «16» του Champions League. Η ομάδα του Πειραιά καλείται τώρα να πετύχει μια ιστορική ανατροπή στη ρεβάνς στη Γερμανία, αφού εκτός της πρόκρισης στους «16» θα εκτοξευθούν ακόμα περισσότερα τα έσοδά του.

Παρά την ήττα, τα οικονομικά αποτελέσματα από τη φετινή πορεία στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση είναι εντυπωσιακά: ο Ολυμπιακός έχει ήδη εισπράξει 43.151.000 ευρώ, ποσό που ξεπερνά συνολικά τα αντίστοιχα των άλλων τριών ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη (ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ). Αν η ομάδα του Μεντιλίμπαρ καταφέρει να αποκλείσει τη Λεβερκούζεν και να προκριθεί στους «16», τα έσοδα θα αυξηθούν κατά ακόμη 11 εκατομμύρια ευρώ.

Η συνέχεια της διοργάνωσης φέρνει μεγαλύτερα οικονομικά κίνητρα:

Πρόκριση στα προημιτελικά: 12,5 εκατ. ευρώ

Πρόκριση στα ημιτελικά: 15 εκατ. ευρώ

Πρόκριση στον τελικό: 18 εκατ. ευρώ

Νικητής του τελικού: επιπλέον 6,5 εκατ. ευρώ

Η ρεβάνς στη Λεβερκούζεν θα είναι καθοριστική, τόσο για την πρόκριση στην επόμενη φάση όσο και για τα οικονομικά οφέλη που μπορεί να αποφέρει η παρουσία της ομάδας στους «16» του Champions League, ενισχύοντας τη θέση της ως ο κορυφαίος ελληνικός εκπρόσωπος στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.