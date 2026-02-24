Η Ιαπωνία -μια παγκόσμια οικονομική δύναμη, όπου η παράδοση συμβαδίζει με την τεχνολογία- θα είναι η Τιμώμενη Χώρα της 90ής ΔΕΘ, που θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου του 2026.

Οι προετοιμασίες για την οργάνωση της συμμετοχής της και τη διαμόρφωση του περιπτέρου της έχουν ήδη ξεκινήσει και εξελίσσονται με εντατικούς ρυθμούς.

Η συμμετοχή της Τιμώμενης Χώρας θα αναπτυχθεί στο περίπτερο 13 του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης και αναμένεται να εντυπωσιάσει τους επισκέπτες της 90ής ΔΕΘ, μιας επετειακής διοργάνωσης, καθώς φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από την 1η ΔΕΘ του 1926.

90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης

Το ελληνικό και διεθνές κοινό της 90ής ΔΕΘ θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει το ξεχωριστό ιαπωνικό «σύμπαν» μέσα από τις τρεις θεματικές του «Takumi»: τη σοφία, την ενσυναίσθηση και την κινητήρια δύναμη.

Ειδικότερα, η Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, που έχει αναλάβει τον συντονισμό της συμμετοχής της Τιμώμενης Χώρας στην 90ή ΔΕΘ, θα παρουσιάσει ένα πανόραμα ιαπωνικών εταιρειών και φορέων από τους κλάδους του τουρισμού, της τεχνολογίας, της καινοτομίας, της αυτοκίνησης, της ενέργειας, και της Υγείας.

Παράλληλα, πλούσιο θα είναι το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, που θα περιλαμβάνει θεματικές ημέρες, εκπαιδευτικές δράσεις, networking events και εταιρικές παρουσιάσεις, αλλά και σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Η παρουσία της Ιαπωνίας ως Τιμώμενης Χώρας στη φετινή διοργάνωση διαπνέεται από τη φιλοσοφία «Takumi» (τα-κού-μι), που στα ιαπωνικά σημαίνει «τεχνίτης» ή «μάστορας».

Το Takumi δεν περιγράφει απλώς την άσκηση ενός επαγγέλματος, αλλά τη διαχρονική αφοσίωση στην τελειοποίηση μιας τέχνης με έμφαση στη δεξιοτεχνία, την ακρίβεια, τη λεπτομέρεια και τον ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό.

Η φιλοσοφία αυτή αποτελεί θεμέλιο της ιαπωνικής κουλτούρας και έχει αναγνωριστεί διεθνώς ως πρότυπο ποιότητας και αρτιότητας.