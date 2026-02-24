Ανάρτηση σχετικά με το ναυάγιο που σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο, σε απόσταση 20 ναυτικών μιλίων από το λιμάνι των Καλών Λιμένων, στην Κρήτη, με θύματα μετανάστες, έκανε σήμερα ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

«Το πλοίο που προσέγγισε τη λέμβο των μεταναστών, όταν συνέβη το δυστύχημα, ήταν εμπορικό σκάφος. Εάν ήταν σκάφος του λιμενικού τώρα θα φώναζαν κόμματα της αριστεράς και ΜΚΟ για δήθεν έγκλημα του λιμενικού και της ελληνικής πολιτείας», γράφει, μεταξύ άλλων.

Η ανάρτηση του Θάνου Πλεύρη:

«Το τριήμερο που πέρασε είχαμε δυστυχώς ένα θανατηφόρο δυστύχημα νότια της Κρήτης με νεκρούς μετανάστες. Το πλοίο που προσέγγισε τη λέμβο των μεταναστών, όταν συνέβη το δυστύχημα, ήταν εμπορικό σκάφος. Εάν ήταν σκάφος του λιμενικού τώρα θα φώναζαν κόμματα της αριστεράς και ΜΚΟ για δήθεν έγκλημα του λιμενικού και της ελληνικής πολιτείας. Τωρα ούτε ανακοίνωση. Αυτό ακριβώς καταδεικνύει τη στοχοποίηση που υφίστανται όσοι προστατεύουν τα σύνορα της Πατρίδας μας, πράγμα που ενοχλεί αλληλέγγυους και λοιπούς».