Το απόγευμα της Κυριακής 22/2 από παραπλέον πλοίο, εντοπίστηκε η σορός μιας γυναίκας στηθάλασσα σε απόσταση 8 ναυτικών μιλίων νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη.

του ανταποκριτή μας από το Flashnews.gr στην Κρήτη

Η σορός παρελήφθη από σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρεται στο λιμάνι Αγίας Γαλήνης.

Υπενθυμίζεται ότι την νύχτα της 20ης προς 21ης Φεβρουαρίου, οι Λιμενικές Αρχές της Αγίας Γαλήνης και των Καλών Λιμένων ενημερώθηκαν από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για λέμβο σε δυσχερή θέση στη θαλάσσια περιοχή 20 ν.μ. νότια των Καλών Λιμένων.

Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στο σημείο μετέβησαν τέσσερα παραπλέοντα πλοία και ένα σκάφος της Δύναμης Frontex. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν ήταν δυσμενείς με νότιους ανέμους εντάσεως 5 BF.

Η λέμβος εντοπίστηκε από ένα φορτηγό (Φ/Γ) πλοίο σημαίας Παναμά 15 ν.μ. νότια των Καλών Λιμένων. Κατά τη διαδικασία επιβίβασης των αλλοδαπών στο Φ/Γ, η λέμβος ανατράπηκε λόγω του υψηλού κυματισμού και της μετακίνησης των επιβαινόντων στην μια πλευρά αυτής, με αποτέλεσμα να βρεθούν στη θάλασσα.

Είκοσι (20) αλλοδαποί (16 άνδρες και 4 ανήλικοι) διασώθηκαν από το πλήρωμα του Φ/Γ πλοίου, ενώ τρεις σοροί ανδρών ανασύρθηκαν από το σκάφος της Δύναμης Frontex. Οι διασωθέντες και οι σοροί μεταφέρθηκαν στου Καλούς Λιμένες και στη συνέχεια στο λιμάνι του Ηρακλείου, ενώ οι 3 σοροί μεταφέρθηκαν στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικών ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης.