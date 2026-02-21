Στους πέντε ανέρχονται οι μετανάστες έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής νεκροί από τη θαλάσσια περιοχή 15ν.μ. νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης μετά από την τραγωδία που σημειώθηκε νωρίς το πρωί σήμερα, Σάββατο 21/2.

Το περιστατικό σύμφωνα με πληροφορίες ΕΡΤ φαίνεται να σημειώθηκε ακριβώς τη στιγμή που ένα από τα δύο εμπορικά πλοία που έσπευσαν στην περιοχή κατόπιν εντολής του Ελληνικού Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης, προσέγγισε το ξύλινο σκάφος των μεταναστών.

Πώς ανατράπηκε το ξύλινο σκάφος

Στην προσπάθεια των επιβαινόντων, να σκαρφαλώσουν στις σκάλες που έριξε το πλοίο, υπήρξε ταυτόχρονη μετακίνηση στη μία πλευρά του ξύλινου σκάφους με αποτέλεσμα αυτό να ανατραπεί.

Το υπό σημαία Παναμά μπόρεσε να περισυλλέξει είκοσι από αυτούς ζωντανούς, ενώ τα σκάφη του Λιμενικού Σώματος και της FRONTEX που έσπευσαν στο σημείο περισυνέλλεξαν αρχικά τρεις νεκρούς. Στη συνέχεια εντοπίστηκαν ακόμη δύο. Τη στιγμή του δυστυχήματος οι άνεμοι στην περιοχή έφταναν σε ισχύ τα 6 μποφόρ και το κύμα έφτανε σε ύψος τα 2,5 μέτρα. Οι μετανάστες είχαν ζητήσει βοήθεια μέσω του 112.

Συνεχίζονται οι έρευνες στο σημείο της τραγωδίας

Στην περιοχή συνεχίζονται οι έρευνες από πλοία του Λιμενικού ,παραπλέοντα εμπορικά, ένα ελικόπτερο και ένα αεροσκάφος της πολεμικής Αεροπορίας, ενώ σπεύδει και η Φρεγάτα που περιπολούσε νότια της Γαύδου καθώς οι διασωθέντες αναφέρουν ένα συνολικό αριθμό πενήντα ανθρώπων που επέβαιναν στο σκάφος τους.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες από το Λιμενικό Σώμα,το αεροσκάφος εντόπισε ακόμη μία βάρκα με περίπου 40 μετανάστες να πλέει στην περιοχή με αποτέλεσμα να έχει ξεκινήσει ήδη δεύτερη επιχείρηση διάσωσης. Οι διασωθέντες που εντός της ημέρας θα μεταφερθούν στο Ηράκλειο, είναι όλοι άνδρες νεαρής ηλικίας.

Και δεύτερο περιστατικό με μετανάστες νότια της Κρήτης

Νέο περιστατικό καταγράφεται στα νότια της Κρήτης, καθώς σε θαλάσσια περιοχή 13 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, εντοπίστηκε λέμβος στην οποία επέβαιναν 67συνολικά άτομα. Άμεσα έγινε η περισυλλογή τους, και αυτή την ώρα γίνεται η μεταφορά τους από σκάφος της δύναμης FRONTEX στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.