Το όνομα του Χρήστου Μουζακίτη παραμένει στο προσκήνιο της ευρωπαϊκής μεταγραφικής επικαιρότητας, με συλλόγους από Αγγλία και Ιταλία να παρακολουθούν στενά την πρόοδό του ενόψει Ιανουαρίου. Ο 19χρονος μέσος του Ολυμπιακού έχει ήδη καθιερωθεί σε υψηλό επίπεδο, παρά το νεαρό της ηλικίας του, προσελκύοντας έντονο ενδιαφέρον από κορυφαία πρωταθλήματα.

Πρόσφατα, ισπανικά δημοσιεύματα ανέφεραν πως η Λεβερκούζεν εμφανίζεται διατεθειμένη να προσφέρει έως και 35 εκατομμύρια ευρώ για να αποσπάσει τη συναίνεση των «ερυθρόλευκων». Νεότερες πληροφορίες από τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σίρα και το Tuttomercatoweb προσθέτουν ακόμη έναν «μνηστήρα»: την Παρί Σεν Ζερμέν του Λουίς Ενρίκε.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι πρωταθλητές Γαλλίας έχουν πραγματοποιήσει διερευνητικές επαφές για την περίπτωση του νεαρού χαφ, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει κατατεθεί επίσημη πρόταση. Το ενδιαφέρον, πάντως, δεν περιορίζεται εκεί, καθώς στο «κάδρο» φέρονται να βρίσκονται επίσης η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Μπαρτσελόνα και η Μπάγερν Μονάχου.

Τη φετινή σεζόν ο Μουζακίτης μετρά 30 συμμετοχές και τρεις ασίστ, ενώ το συμβόλαιό του έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2029. Η χρηματιστηριακή του αξία εκτιμάται πλέον στα 25 εκατομμύρια ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη ραγδαία άνοδό του στο ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό στερέωμα.