Ο Όλγα Κεφαλογιάννη μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno», με αφορμή τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Μπραντ Πιτ στην Ύδρα.

O δημοσιογράφος Άρης Καβατζίκης ρώτησε την υπουργό Τουρισμού για την παραίτησή της από την αγωγή εις βάρος του πρώην συζύγου της, Μίνω Μάτσα ,σχετικά με το ζήτημα της επιμέλειας των παιδιών τους.

«Εδώ συγκρούονται δύο ιδιότητές μου. Προφανώς είμαι ένα δημόσιο πρόσωπο, αλλά όλοι ξεχνάνε ότι πρώτα από όλα, είμαι μάνα και έχω δύο παιδιά 4 ετών που ζουν μία εξαιρετικά δυσάρεστη καθημερινότητα, όπου τη μία ημέρα μένουν με τη μαμά τους και την άλλη μέρα με τον μπαμπά τους. Αλλάζουν δηλαδή κάθε μέρα σπίτι. Πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος ότι μία μάνα, όπου η κυρίαρχη μέριμνά της είναι το συμφέρον των παιδιών της, και επειδή και το οικογενειακό δίκαιο πρέπει να είναι παιδοκεντρικό, πρέπει να εστιάζουμε σε αυτό. Και προφανώς το συμφέρον των παιδιών δεν μπορεί να είναι να αλλάζουμε κάθε μέρα κατοικία, άρα θέλω απλώς να καταλάβει ο κόσμος ότι μία μητέρα είναι πολύ δυσάρεστο να αισθάνεται ότι δεν μπορεί να κάνει αυτό που πρέπει για τα παιδιά της, επειδή είναι δημόσιο πρόσωπο. Δεν είναι προς το συμφέρον των παιδιών η εναλλασσόμενη κατοικία. Εγώ ως μητέρα οφείλω πρώτα απ΄ όλα να βάζω το συμφέρον των παιδιών μου. Είναι πολύ δυσάρεστο πως ως δημόσιο πρόσωπο μπορεί να εκβιαστώ», απάντησε η Όλγα Κεφαλογιάννη.

Στη συνέχεια η Όλγα Κεφαλογιάννη, εμφανώς συναισθηματικά φορτισμένη, ανέφερε: «Ξέρετε τι σκέφτομαι πάντα; Ότι σε κάποια χρόνια από τώρα, τα παιδιά θα ξέρουν ότι εγώ πάνω από όλα, βάζω εκείνα. Ούτε κάποια άλλη ιδιότητά μου, ούτε κάποιον άλλο ρόλο. Τίποτε άλλο. Τα παιδιά μου είναι πάνω από όλα. Και εγώ θα παλέψω μέχρι τέλους για το καλό των παιδιών μου. Γι’ αυτό που πιστεύω εγώ και γι’ αυτό που εκείνα μου μεταφέρουν ότι είναι η δική τους θέληση, την οποία δεν μπορούν να εκφράσουν αυτή τη στιγμή, την εκφράζουν μόνο μέσω εμού».

Δείτε το σημείο στο 01:52:

«Ως μάνα έχω δεχτεί πάρα πολύ άδικη κριτική»

Νωρίτερα, η Όλγα Κεφαλογιάννη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews, όπου σημείωσε: «Δεν ξέρω τώρα, αν ένας πολιτικός είναι ωραίο να λέει ότι έχει δεχτεί άδικη κριτική, αλλά σίγουρα μπορώ να πω ότι ως μάνα έχω δεχτεί πάρα πολύ άδικη κριτική. Γιατί θέλω να πω ότι, όταν μία μητέρα ό,τι κάνει το κάνει για να προστατεύσει τα 4χρονα παιδιά της, νομίζω ότι αυτό θα ‘πρεπε να ‘ναι κάτι που θα ‘πρεπε να το σέβεται ο καθένας και θα ‘πρεπε να το αντιλαμβάνεται ο καθένας. Η διάταξη που εισηγήθηκε το υπουργείο Δικαιοσύνης ήταν μία σωστή και δίκαιη διάταξη, η οποία ήρθε μαζί με κάποιες άλλες διατάξεις δικονομικού χαρακτήρα, όχι ουσιαστικές διατάξεις, ήτανε δικονομική διάταξη, δηλαδή έδινε δυνατότητα προσφυγής στη δικαιοσύνη, δεν έλυνε από μόνη της ένα ουσιαστικό θέμα. Ο αντίδικός μου είπε ότι είναι κάτι που το είχα ζητήσει εγώ, αλλά γι’ αυτό μην μπούμε τώρα στο θέμα το προσωπικό».

«Το ουσιαστικό θέμα είναι ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης πρότεινε μία διάταξη, η οποία όλοι λένε ότι ήταν ορθή και δίκαιη. Η διάταξη αυτή προϋπήρχε. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ήρθε και αποσαφήνισε υφιστάμενη διάταξη, διότι είχε δει ότι στην ομολογία κρινόταν διαφορετικά από τον κάθε δικαστή. Άρα αυτό τι ήτανε; Άδικο για τον κόσμο, για τους πολίτες που ήτανε σε τέτοιες αντιδικίες και άλλοι κρινόντουσαν αν έπεφταν σε έναν δικαστή που το ερμήνευε έτσι, με τον ένα τρόπο, και άλλοι με έναν άλλο. Άρα έχει σημασία ό,τι κάνουμε και ό,τι νομοθετούμε, να αφορά όλο τον κόσμο. Εδώ, μία διάταξη αφορά οποιονδήποτε είναι διάδικος σε τέτοια αντιδικία. Η διάταξη υπερψηφίστηκε από 180 βουλευτές. Άρα πολύ παραπάνω από την κυβερνητική πλειοψηφία», συμπλήρωσε στη συνέχεια.

Δείτε το σημείο στο 13:50: