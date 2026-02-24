Τραγική κατάληξη είχε η εξαφάνιση του 74χρονου πεζοπόρου στο Βελούχι Ευρυτανίας, καθώς η σορός του βρέθηκε χθες το πρωί στη χαράδρα της Αγίας Τριάδας, περίπου ένα χιλιόμετρο μακριά από το σημείο όπου είχε συμφωνηθεί να συναντηθεί με την υπόλοιπη ομάδα. Μετά την είδηση του θανάτου του, συνορειβάτες και φίλοι του 74χρονου τον αποχαιρέτησαν με συγκινητικά λόγια στα social media.

Σύμφωνα με το evrytanikanea, ο εκλιπών Τάσος Αναστασιάδης ήταν πρόεδρος του Φυσιολατρικού Ομίλου Πειραιώς, με μεγάλη εμπειρία σε αναβάσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με ηγετικό ρόλο και ενεργή συμμετοχή σε αποστολές και δράσεις.

Μετά τη συνταξιοδότησή του από τα καράβια και τη θάλασσα, αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στο βουνό, παραμένοντας πάντα καθοδηγητική μορφή για τους γύρω του. Δεν ήταν τυχαίο ότι φίλοι και συνορειβάτες τον αποκαλούσαν «καπετάνιο», ένα προσωνύμιο που τον συνόδευε τόσο για το ναυτικό του παρελθόν όσο και για την ηγετική παρουσία στα βουνά.

«Δυστυχώς ο φίλος Τάσος για πολλούς από εμάς ως «ο Καπετάνιος» πρόεδρος και αρχηγός του Φ.Ο.Π. – Φυσιολατρικός Όμιλος Πειραιώς βρέθηκε πριν από λίγο σε δύσβατο σημείο. Καλή σου ανάβαση Τάσο, εκεί στα πολύ ψηλά. Τα συλλυπητήριά μου στους οικείους του και στους φίλους του Φ.Ο.Π …..καλή δύναμη— λυπημένος» γράφει στο facebook, σύμφωνα με το LamiaReport.gr, ένας από τους φίλους του.

Άλλος φίλος του 74χρονου έγραψε τα εξής: «Σήμερα αποχαιρετούμε έναν άνθρωπο που δεν ανέβαινε απλώς στα βουνά, αλλά ανήκε σε αυτά. Έναν άνθρωπο για τον οποίο η κορυφή δεν ήταν ένας προορισμός, αλλά το σπίτι του. Είχε το βουνό στην ψυχή του, και η ψυχή του ήταν μεγάλη σαν τις Άλπεις, άγρια σαν τις ελληνικές ραχοκοκαλιές και φωτεινή σαν τα χιόνια στα 2.313 μέτρα. Πριν λίγες μέρες, η καταιγίδα τον τύλιξε, αλλά εκείνος δεν χάθηκε. Απλά έμεινε εκεί που ανήκε. Στις αγκαλιές του βουνού, στις κορυφές που τόσο αγάπησε. Και αν το σώμα του αναπαύεται στα 200 μέτρα βάθος μιας παγωμένης ρεματιάς, το πνεύμα του είναι ήδη ελεύθερο στις κορυφογραμμές. Καλό ταξίδι, σύντροφε Τάσο Αναστασιάδη. Ας είναι ελαφρύ το χιόνι που σε σκεπάζει και αιώνια η ανάμνηση των επόμενων βημάτων σου στις κορυφές».

Συγκλονιστική μαρτυρία ορειβάτη που συνάντησε τον 74χρονο

Ραγίζει καρδιές η μαρτυρία ορειβάτη που συνάντησε την 17μελή ομάδα του Φυσιολατρικού Ομίλου Πειραιώς και τον Τάσο Αναστασιάδη ενώ ανέβαιναν στο Βελούχι.

Η περιγραφή του ορειβάτη στην ιστοσελίδα pezoporontas.com είναι συγκλονιστική: «Η μέρα ξεκίνησε με την ησυχία που μόνο το βουνό ξέρει να προσφέρει. Κατηφόριζα από την Ψιλή Κορυφή με κατεύθυνση το καταφύγιο, νιώθοντας ακόμα την ικανοποίηση της ανάβασης. Εκεί, στο μονοπάτι, οι δρόμοι μας διασταυρώθηκαν. Εκείνος ανέβαινε με την ομάδα του Φυσιολατρικού Ομίλου Πειραιά, γεμάτος διάθεση για την ολοκλήρωση της ανάβασης στην κορυφή. Σταθήκαμε για λίγο, όπως κάνουν πάντα οι ορειβάτες. Με ρώτησε πώς είναι τα πράγματα ψηλά, τι καιρό κάνει, αν το πεδίο είναι καθαρό.

Ανταλλάξαμε ένα «γειά» και ένα χαμόγελο, από εκείνα που δίνουν κουράγιο για τα επόμενα μέτρα, και τραβήξαμε ο καθένας τον δρόμο του. Φτάνοντας στο καταφύγιο, γύρισα το βλέμμα μου πίσω. Τους έβλεπα να ανηφορίζουν σταθερά, φτάνοντας μέχρι την πρώτη κορυφή — την τελευταία ορατή από το σημείο εκείνο, αφού η μεγάλη κορυφή του Βελουχίου παραμένει κρυμμένη, σαν να φυλάει τα μυστικά της. Και τότε, όλα άλλαξαν.

Μέσα σε ελάχιστα λεπτά, το βουνό έδειξε το σκληρό του πρόσωπο. Ο καιρός «έκλεισε» απότομα, μια λευκή κουρτίνα σκέπασε τα πάντα και η ορατότητα χάθηκε στο μηδέν. Η διαδρομή μέχρι τα αυτοκίνητά μας μετατράπηκε σε μάχη με τα στοιχεία της φύσης. Μέχρι να φτάσουμε, το χιόνι μας είχε καλύψει ολοκληρωτικά, μετατρέποντας το τοπίο σε έναν παγωμένο άγνωστο κόσμο. Πού να ήξερα πως εκείνο το σύντομο «γειά» στο μονοπάτι δεν ήταν απλώς ένας χαιρετισμός, αλλά ένας αποχαιρετισμός».