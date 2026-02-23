Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ο 74χρονος ορειβάτης, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί στο Βελούχι Ευρυτανίας, βάζοντας δραματικό τέλος στην αγωνιώδη αναζήτησή του.

Του ανταποκριτή μας από το LamiaReport στη Στερεά Ελλάδα

Ο εντοπισμός του άνδρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport έγινε σε απότομη χαράδρα του βουνού και ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν δεκάδες, πυροσβέστες, εθελοντές και άνθρωποι που τον γνώριζαν.

Όπως αναφέρουν άλλες πληροφορίες, το σχέδιο προβλέπει τη μεταφορά του στη βάση της χαράδρας, σημείο στο οποίο υπάρχει πρόσβαση μέσω χωματόδρομου, ώστε να καταστεί εφικτή η περαιτέρω διακομιδή.

Οι έρευνες ξεκίνησαν το Σάββατο, όταν ο 74χρονος συμμετείχε σε ανάβαση προς την κορυφή μαζί με ομάδα 17 ορειβατών. Κατά τη διάρκεια της πορείας αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και ενημέρωσε τους υπόλοιπους πως θα παραμείνει σε προκαθορισμένο σημείο, περιμένοντάς τους να επιστρέψουν. Ωστόσο, όταν τα μέλη της ομάδας γύρισαν, δεν τον εντόπισαν στο σημείο που είχαν συμφωνήσει, ενώ παρά τις προσπάθειές τους να τον βρουν στην ευρύτερη περιοχή, οι αναζητήσεις τους δεν απέδωσαν.