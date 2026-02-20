Σε νέα φάση εισέρχεται η υπόθεση της επιμέλειας των παιδιών της Όλγας Κεφαλογιάννη και του Μίνωα Μάτσα, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, η υπουργός Τουρισμού απέσυρε την αγωγή που είχε καταθέσει στις αρχές του Ιανουαρίου του 2026.

Η κίνηση αυτή πραγματοποιήθηκε περίπου δέκα ημέρες πριν, με αποστολή δήλωσης παραίτησης προς την άλλη πλευρά. Στο σχετικό έγγραφο γίνεται λόγος για νέα προσπάθεια εξεύρεσης λύσης μεταξύ των δύο γονέων, με αναφορά στο συμφέρον των ανήλικων παιδιών τους.

Η απόφαση έρχεται μετά από μια περίοδο έντονης δημόσιας συζήτησης γύρω από τη συγκεκριμένη δικαστική διαμάχη, η οποία είχε λάβει και πολιτικές διαστάσεις.

Η τροπολογία για τη συνεπιμέλεια και οι αντιδράσεις

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η τροπολογία για τη μεταρρύθμιση της συνεπιμέλειας, η οποία εντάχθηκε σε νομοσχέδιο και ψηφίστηκε με ευρεία πλειοψηφία. Η ρύθμιση προβλέπει ότι, σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών μετά από πρωτόδικη απόφαση για τη γονική μέριμνα, το ίδιο δικαστήριο μπορεί, έπειτα από αίτηση ενός εκ των γονέων, συγγενών ή του εισαγγελέα, να προσαρμόσει προσωρινά την απόφαση έως ότου εκδοθεί η απόφαση επί της έφεσης.

Η διάταξη εισάγει τη δυνατότητα αναπροσαρμογής της ρύθμισης όταν μεταβάλλονται ουσιωδώς τα δεδομένα που αφορούν τα παιδιά ή τους γονείς, χωρίς να αναστέλλεται η εκδίκαση της έφεσης.

Η αξιοποίηση της συγκεκριμένης πρόβλεψης από την ίδια την υπουργό στην προσωπική της υπόθεση προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις. Μέρος της αντιπολίτευσης διατύπωσε επιφυλάξεις για τη συγκυρία και τον τρόπο εφαρμογής της διάταξης.

Παράλληλα, νομικοί κύκλοι εξέφρασαν διαφορετικές προσεγγίσεις. Ορισμένοι επισήμαναν τον κίνδυνο δημιουργίας παράλληλων διαδικασιών πριν από την εκδίκαση της έφεσης ή την πιθανότητα διαδοχικών αιτήσεων μεταρρύθμισης. Άλλοι, αντίθετα, υποστήριξαν ότι η ρύθμιση καλύπτει υφιστάμενο κενό στο οικογενειακό δίκαιο, επιτρέποντας προσωρινή προσαρμογή χωρίς να επηρεάζεται η πορεία της έφεσης.