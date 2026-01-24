Η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη με ανάρτησή της στα social media επανήλθε στο θέμα της διάταξης για τη συνεπιμέλεια.

Κάνοντας share μια ανάρτηση που έγραψε μια χρήστης του Facebook η κυρία Κεφαλογιάννη δίνει μια άλλη διάσταση κόντρα στις κατηγορίες που δέχεται για παρέμβαση προς ίδιον όφελος.

Η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη δεν κάνει κανένα δικό της σχόλιο παρά μόνο αναδημοσιεύει μια ανάρτηση από το προφίλ μιας γυναίκας που ονομάζεται Ειρήνη Παπαφιλίππου και η οποία αναφέρει μεταξύ άλλων ότι ως βουλευτής η κύρια Κεφαλογιάννη είχε δώσει μάχη στη Βουλή το 2021 για να αλλάξουν κάποιες ρυθμίσεις της υποχρεωτικής συνεπιμέλειας.

Όπως αναφέρει η συντάκτρια του κειμένου (που αναδημοσίευσε η υπουργός Τουρισμού) η κυρία Κεφαλογιάννη μαζί με την Μαριέττα Γιαννάκου δεν είχαν υπολογίσει τότε το πολιτικό κόστος και είχαν διαφωνήσει με το νομοσχέδιο το οποίο προωθούσε ο τότε υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας.

