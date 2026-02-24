«Κόκκινη κάρτα» έδειξε το Συμβούλιο της Επικρατείας στις μειώσεις των αποδοχών των μονίμων υπαλλήλων του υπουργείου Εξωτερικών με βάση διατάξεις του ν. 4093/2012.

Η Ολομέλεια του Ανώτατου Δικαστηρίου με σειρά αποφάσεων της έκρινε αντισυνταγματικές τις διατάξεις με τις οποίες «ψαλιδίστηκαν» οι αποδοχές των υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου και Κλάδων Εμπειρογνωμόνων, Ο.Ε.Υ και Ε.Ν.Υ.

Συγκεκριμένα, με τις αποφάσεις 105-8/2026 της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας (Πρόεδρος: Μ. Πικραμένος, Εισηγήτρια: Γ. Ανδριοπούλου, Σύμβουλος) κρίθηκε ότι «οι διατάξεις της περ. 28 της υποπαρ. Γ.1 της παρ. Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 καθώς και της οικ. 2/83408/022/14.11.2012 αποφάσεως του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, που επέβαλαν μειώσεις στις αποδοχές των διπλωματικών υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών και των λοιπών συναφών κατηγοριών του ίδιου Υπουργείου (Κλάδου Εμπειρογνωμόνων, Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και επιστημονικού προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας), εφαρμόζοντας αποκλειστικά το εξισωτικό και, ως εκ τούτου, προδήλως απρόσφορο αριθμητικό κριτήριο της επίτευξης συγκεκριμένης μεσοσταθμικής μείωσης του μισθολογικού κόστους του Δημοσίου, αντίκεινται στις αρχές της αναλογικότητας και της ισότητας στα δημόσια βάρη (άρθρα 25 παρ. 1 και 4 παρ. 5 του Συντάγματος)».