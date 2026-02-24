Πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ για το έτος 2026, καθώς και για κάθε επόμενο έτος (2027-2029), για το αντίτιμο σταθερής χορηγίας τροφής σε είδος, με σκοπό την ποιοτική αναβάθμιση του συσσιτίου των οπλιτών θητείας, των σπουδαστών παραγωγικών σχολών και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, προβλέπεται με την Κοινή Υπουργική Απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αθανασίου Πετραλιά, με τίτλο: «Καθορισμός αντιτίμων σε χρήμα των σταθερών χορηγιών τροφοδοσίας των Ενόπλων Δυνάμεων». Η ΚΥΑ δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β’, Αρ. Φ.911/18-02-2026).

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΚΥΑ, αυξάνεται το ημερήσιο αντίτιμο σταθερής χορηγίας τροφής σε είδος για τους οπλίτες θητείας από τα 3,84 και τα 4,50 ευρώ ημερησίως μεσοσταθμικά, ανάλογα με τις κατηγορίες δικαιούχων, στα 6,40 ευρώ. Αντίστοιχα, το ημερήσιο αντίτιμο χορηγίας τροφής για τους σπουδαστές των Παραγωγικών Σχολών ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ, τους υπηρετούντες και εκπαιδευόμενους Σχολών, Μονάδων Ειδικών Δυνάμεων, Ειδικών Επιχειρήσεων, τους υποψηφίους εφέδρους αξιωματικούς, καθώς και για το προσωπικό που συμμετέχει σε ασκήσεις, αυξάνεται στα 7,30 ευρώ.

Παράλληλα, για πρώτη φορά περιλαμβάνονται στους δικαιούχους σταθερής χορηγίας τροφής και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί των Ενόπλων Δυνάμεων.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι με τον αναθεωρημένο Γενικό Κανονισμό Τροφοδοσίας των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, εξορθολογίζεται το υφιστάμενο πλαίσιο, μέσω της μείωσης των διαφορετικών κατηγοριών δικαιούχων από 32 σε 4 και των κλιμάκων από 6 σε 3.

Επιπλέον, θεσπίζεται αντίτιμο τροφοδοσίας κοινό και για τους τρεις Κλάδους και υιοθετούνται σύγχρονοι διατροφικοί κανόνες για την ποιοτική αναβάθμιση του συσσιτίου. Ακόμα, προβλέπεται η σύνταξη Διακλαδικού Κανονισμού Μαγειρικής για ενιαία αντιμετώπιση των αναγκών συσσιτίου στις Ένοπλες Δυνάμεις, με τον καθορισμό θεμάτων υγιεινής, οργάνωσης και ασφάλειας τροφίμων.

Ο κ. Δένδιας, αναδεικνύοντας τη σημασία της ποιοτικής αναβάθμισης του συσσιτίου, δήλωσε κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ) του Κέντρου Εκπαίδευσης Τεθωρακισμένων (ΚΕΤΘ), στον Αυλώνα Αττικής, ενόψει της κατάταξης της 2026 Α΄ΕΣΣΟ (από σήμερα 24/2/2026 έως τις 27/2/2026): «Υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση στον εφοδιασμό. Έχει καταρτιστεί ένας νέος Κανονισμός με διαφορετική σύνθεση συσσιτίου, με διαφορετική θερμιδική ανάλυση, με διατροφολόγους, για τη σωστή διατροφή των στρατιωτών μας. Η τήρησή του θα ελέγχεται αυστηρότατα από τη Γενική Επιθεώρηση του ΓΕΣ».