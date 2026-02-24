Ο αγώνας του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν για το Champions League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τρίτη (24/2).

Οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν με 0-2 στο Καραϊσκάκη την περασμένη εβδομάδα και η πρόκριση στους «16» είναι πάρα πολύ δύσκολη πλέον, παρ’ όλα αυτά, όπως είπε και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, έχουν κάνει στο παρελθόν μεγάλες ανατροπές στην Ευρώπη και θα προσπαθήσουν να κάνουν ακόμη μία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD Γιαν Λέναρντ Στρουφ – Αλεξάντερ Μπουμπλίκ Ντουμπάι

17:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ουγκό Ουμπέρ – Στέφανος Τσιτσιπάς Ντουμπάι

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Αντρέι Ρούμπλεφ – Βαλεντίν Ρόγιερ Ντουμπάι

19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ UEFA Champions League

21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Τααβούν – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Νιούκαστλ – Καραμπάγκ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Σαουθάμπτον – ΚΠΡ Sky Bet EFL Championship

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ίντερ – Μπόντο Γκλιμτ UEFA Champions League

22:00 MEGA, COSMOTE SPORT 2 HD Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός UEFA Champions League